Expertos de Ecuador y Colombia analizan alternativas frente a la violencia en la frontera norte

La violencia en la frontera norte fue analizada este jueves 3 de mayo del 2018, en un Congreso Internacional de Seguridad. La ponencia, que busca promover la cultura de paz, fue organizada por la Prefectura del Guayas y contó con la presencia de expositores ecuatorianos y colombianos con experiencia en narcoterrorismo.

Camilo Ospina, ex ministro de Defensa de Colombia, fue uno de los panelistas. El excolaborador del gobierno de Álvaro Uribe, aseguró que el narcoterrorismo no es un problema de fuerzas militares sino de negocios.



“Durante mucho tiempo Ecuador pensó que las guerrillas colombianas eran un tema de política, pero se trata de un tema económico, de movilización de dinero. Son grupos organizados en el negocio del narcotráfico que desean tener un control territorial dentro del cual a ellos no se los encuentre”, dijo.



Para el experto, el narcotráfico no se maneja con grandes ejércitos sino con inteligencia militar. Y pidió al Estado ecuatoriano “no ceder a extorsiones o negociaciones que involucren a la guerrilla, pues se les otorgaría una autoridad en el territorio”. Eso, según Ospina, es el principal propósito de sus recientes acciones terroristas.



Los atentados en San Lorenzo (Esmeraldas), el secuestro y asesinato de tres periodistas de diario EL COMERCIO, el secuestro de una pareja de ecuatorianos y otros actos de terrorismo fueron analizados desde diferentes perspectivas durante una jornada de ocho horas, que arrancó a las 08:30 en la Escuela Superior Politécnica del Litoral.



“El conflicto está cerca, los que estamos lejos de conocer la realidad somos nosotros”. Con esta frase el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, dio inicio a la conferencia que tuvo por objetivo el estudio de los antecedentes y posibles alternativas ante la violencia en la zona fronteriza.



Patricio Haro, coronel en servicio pasivo de las Fuerzas Especiales del Ejército Ecuatoriano, dijo que “no se trata de incrementar tanques o submarinos, sino de recuperar la capacidad en entrenamiento”.



Agregó que las Fuerzas Armadas también deben recuperar su capacidad de inteligencia operativa e iniciar una instrucción que les prepare para combatir, lo que él denomina, una amenaza asimétrica.



El encuentro incluyó la participación de Camilo Gómez, alto Comisionado de la Paz en el gobierno de Andrés Pastrana y ex candidato a la vicepresidencia de Colombia; Rodolfo Amaya, ex comandante de la Armada de Colombia; Gloria Ramírez, asesora de presidentes en comunicación estratégica; Katalina Barreiro, asesora en relaciones internacionales y seguridad del Municipio de Quito; y Diego Pérez, quien dirige el proyecto de investigación Diálogo civil-militar.



El programa también contó con la intervención de la comunicadora y embajadora de la paz, Nathaly Toledo, quien compartió su experiencia con los riesgos de la profesión periodística y propuso honrar la vida de los tres compañeros asesinados. “Se requieren políticas y planes para cambiar la realidad actual e intentar construir, firmemente, una sociedad de paz y seguridad”.