Expediente dice que jefes policiales sí sabían de los chats con disidente

El mayor de la Policía que mantuvo comunicaciones con alias ‘Guacho’ compareció por segunda ocasión ante el fiscal que indaga el ataque al cuartel de San Lorenzo.

Allí amplió la versión que había entregado el pasado 9 de mayo, y aseguró que sus superiores estaban al tanto de la conversación que mantenía con el jefe de los disidentes.



En su declaración identificó a un teniente coronel, a un mayor, a un coronel y a un general recién ascendido.



Durante su versión, el mayor indicó: “Por disposición de mi general, al mando de las unidades de investigación, me indicaron que siga recibiendo las llamadas con la finalidad de alargar el tiempo para que los equipos de campo puedan obtener informes y dieran con las personas que generaron el atentado (del 27 de enero)”.



Para entonces, los armados ya habían amenazado con secuestrar a civiles, tal como ocurrió el 26 de marzo con los trabajadores de este Diario y después con una pareja de Santo Domingo de los Tsáchilas.



¿Los militares que estaban en la frontera sabían de estas alertas para ajustar los operativos? Patricio Zambrano, quien fue Ministro de Defensa durante los hechos violentos en la frontera, aseguró ayer que no le alertaron de nada. “Yo me entero por los medios de comunicación que han tenido contactos con ‘Guacho’. Nunca nos informaron”.



“(Mis superiores) me asesoraron para que identifique a esa persona como tal. O sea que diga: hola Guacho, ¿cómo estás?”, dijo el mayor de la Policía en la Fiscalía.



En su primera versión, este oficial aseguró que solo cumplió con la “misión asignada” y que el 13 de enero del 2018 recibió mensajes de WhatsApp de un número colombiano. Indicó que la persona que le escribió se presentó con el alias ‘Tigre’ y exigía la liberación inmediata de sus colegas.



En esa fecha, en Ecuador estaban detenidos alias ‘James’, alias ‘Fernando’ y alias ‘Cuco’, de quien se presume es la mano derecha de ‘Guacho’. Estas capturas se produjeron el 12 de enero del 2018. Y el ataque de San Lorenzo se produjo horas después de que los tres fueran sometidos a una diligencia judicial en su contra.



El 30 de mayo, César Navas, entonces ministro de Seguridad, dijo que tras esas capturas no se alertó sobre ‘Guacho’ o los disidentes de las FARC. “Hablábamos de la situación de la frontera, vimos lo que había sucedido allí, pero de ‘Guacho’ y demás no. Sabíamos cómo se atomizó el problema”.



La tarde de ayer, el mayor compareció en la Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza en la Asamblea.



El llamado lo hizo el legislador César Carrión, para que entregara pormenores de lo que había ocurrido. “Expuso en detalle su nivel de labor, siendo un oficial que estuvo laborando en una unidad que no era de Inteligencia cumplió su papel de informar a su escalón superior”, dijo el asambleísta.



De hecho, cuando comenzaron los contactos con el jefe de los disidentes, el oficial trabajaba en la Policía preventiva de San Lorenzo. Luego de los ataques armados, el oficial fue enviado a la Dirección General de Inteligencia (DGI).



Navas aseguró que ese traslado lo aprobó el Comité de Pases en atención a un pedido del comandante general, que en ese entonces era Ramiro Mantilla. Pero en entrevista con este Diario, ese exoficial aseguró que no fue así, que el pase lo aprobó Navas y que él no tuvo conocimiento, pese a ser el máximo jefe policial.



En su comparecencia de ayer, el mayor explicó cómo se concretó su llegada a la provincia de Esmeraldas. “El 13 de marzo del 2016 me asignaron el pase desde la Unase (Unidad Antisecuestro) a San Lorenzo. En de agosto del 2017 solicito el pase a otra dependencia y se niega mi petición”.



Ante los legisladores sostuvo, además: “desde el 20 de febrero hasta el 31 de marzo del 2018 he realizado 18 partes policiales informativos y tres oficios policiales. Varias veces recomendé la conformación de un comité de crisis”.



El oficial reiteró que ha dado a conocer todo al “escalón superior” y que los partes policiales están en Fiscalía.



En la comisión legislativa también estuvo el titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), Jorge Costa.

El legislador Carrión dijo que en la Comisión se planteó crear una Ley de Inteligencia. “Es una propuesta que hay que revisar más en detalle para ver primero cómo debe estar establecida esa normativa, corrigiendo los errores que tenía en la Ley Seguridad Pública”.



En contexto



Los hechos violentos en la frontera comenzaron con el atentado al cuartel de San Lorenzo. Luego se produjeron ataques en El Pan, en Alto Tambo y en Mataje. En este último poblado se produjo la muerte de militares y el plagio y asesinato del equipo periodístico.