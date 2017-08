Expedicionarios de Tungurahua fueron rescatados en helicóptero del Ejército

Las seis personas reportadas como desaparecidas el domingo 13 de agosto del 2017, fueron rescatadas este martes 15 de agosto, con la ayuda de un helicóptero LAMA del Ejército ecuatoriano. La aeronave trasladó al grupo de excursionistas al estadio del cantón Baños de Agua Santa, en la provincia de Tungurahua.

Ahí los esperaron familiares y paramédicos del Ministerio de Salud Pública (MSP) para verificar su estado. Según el informe de los operadores del ECU 911 Ambato, los expedicionarios fueron encontrados en óptimas condiciones de salud. El documento detalla que las labores de búsqueda y rescate se reanudaron hoy luego que los familiares reportarán nuevamente su desaparición la noche del lunes 14 de agosto



En el operativo de hoy participaron los agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la provincia de Chimborazo, de la Unidad de Intervención Rápida de la Brigada Blindada Galápagos y de la Brigada Paquisha. Los grupos ingresaron a la zona boscosa por los sectores Manto de La Novia, en Baños, y la parroquia Palictahua del cantón Penipe.

Alex Andino, oficial del GOE de Chimborazo, informó que las seis personas, tres adultos y tres adolescentes, no lograron salir el lunes porque la zona es inaccesible y no había señal de radio y teléfono. El uniformado indicó que el grupo se perdió en la noche por lo que decidieron retornar al lugar donde hubo señal y acampar.



“Logramos localizarles por medio del helicóptero porque la zona donde se encontraban es inaccesible y pantanosa. Se realizaron tres viajes para sacar a las personas. Esperamos que un grupo de rescatistas retorne a la base porque no logramos comunicarnos con ellos”, indicó Andino.



Los viajeros de la parroquia Huambaló del cantón Pelileo iniciaron la expedición hacia la Laguna Negra el martes 8 de agosto del 2017. En el grupo se encontraba un soldado en servicio pasivo que se encargaba de guiar al grupo.