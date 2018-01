Expectativa en Ecuador por la suerte de Glas en el cargo de Vicepresidente

La expectativa reina hoy 3 de enero del 2018 en Ecuador donde, se especula sobre la posibilidad de que el jefe de Estado, Lenín Moreno, envíe una terna para reemplazar al vicepresidente, Jorge Glas, quien ha cumplido los 90 días máximos permitidos por la ley para ausentarse temporalmente del cargo, según analistas.

La pasada medianoche se cumplieron tres meses desde que Glas ingresó en la cárcel 4 de Quito, acusado de presunta asociación ilícita en la trama de corrupción de la firma Odebrecht.



Varios analistas consideran que esos tres meses configuraron un "abandono temporal" del cargo y que al superar el lapso se habría tornado en "definitivo", por lo que Glas podría ser reemplazado, según la Constitución, algo con lo que no está de acuerdo el abogado del vicepresidente, Eduardo Franco Loor.



Si se configura el "abandono definitivo", Moreno, enemistado con Glas por razones políticas, tendría vía libre para elaborar una terna con tres nombres, de la cual la Asamblea Nacional (Parlamento) debería escoger a quien reemplace a Glas.



Plazo vencido para la ausencia de Glas



El académico y analista político Stalin Raza recuerda que desde que conozca la terna, el Legislativo tendrá treinta días para designar al sustituto de Glas, y apunta que si en ese plazo los asambleístas no logran ponerse de acuerdo, se considerará como elegido al primero de la lista.



No obstante, Franco Loor insiste en que su defendido "no ha abandonado el cargo" y califica de "inconstitucional" la posibilidad de que Moreno envíe a la Asamblea una terna para reemplazarlo.



Moreno llegó al poder en mayo pasado tras ganar con Glas, en fórmula electoral, los comicios presidenciales del 2 de abril, y reemplazó a su correligionario del movimiento Alianza País, Rafael Correa, que gobernó una década desde el 2007.



No obstante, apenas asumió la Presidencia, Moreno se deslindó de la órbita de Correa y el 3 de agosto, retiró todas las funciones a Glas luego de una dura carta pública en la que éste cuestionaba las aseveraciones de Moreno de que había heredado una economía en situación "crítica" de manos de Correa, de quien Glas también fue vicepresidente en los últimos años de su década de Gobierno.



Acusado de presunta asociación ilícita, que él niega, dentro del caso de corrupción de la firma brasileña Odebrecht, Glas ingresó en prisión preventiva el pasado 2 de octubre y el 13 de diciembre fue sentenciado, en primera instancia, a seis años de prisión.



Además del proceso jurídico ante la Corte Nacional de Justicia, Glas se enfrenta a un posible juicio político en la Asamblea, donde esta semana deberá presentar las pruebas de descargo.



Si finalmente se da paso al juicio político, el legislador Daniel Mendoza, afín a Moreno, cree que Glas podría llegar a esa interpelación como exvicepresidente lo que, en su opinión, haría que el proceso en el legislativo pierda su valor.



Ante la posibilidad de que Glas finalmente sea reemplazado a través de la terna, su defensa adelantó que, tras agotar todas las instancias locales, se podría recurrir a internacionales "a efectos de que haya una reparación integral", lo que implica también reconocimiento de daños y perjuicios.



Por otro lado, Franco está a la espera de una respuesta del presidente de la Asamblea, José Serrano, a una carta en la que, a nombre del vicepresidente, le pidió que permitan a Glas exponer sus argumentos jurídicos ante el Pleno del Legislativo, donde avanza el proceso para un eventual juicio político de censura.



Los posibles nombres de la terna



Serrano, según han señalado varios políticos, podría integrar la terna para vicepresidente, aunque el jefe del Parlamento ya ha negado tal posibilidad.



La misma María Alejandra Vicuña, quien por orden de Moreno reemplaza temporalmente a Glas, así como una exministra de Economía, Elsa Viteri, han sido mencionadas como posibles integrantes de la terna.



Sobre este tema, algunos analistas han sugerido los perfiles del nuevo vicepresidente y, además, hay quienes creen que Moreno debería entregar la terna a la Asamblea después de una consulta popular impulsada por el Ejecutivo, prevista para el próximo 4 de febrero, en la que, entre otros temas, se preguntará sobre la eliminación de la reelección indefinida.



El analista Fernando Buendía opina que el eventual nuevo vicepresidente debe guardar una "vinculación ideológica" con la forma de pensar de Moreno.



Pero el jurista Gustavo Medina sostiene que el posible reemplazo de Glas debe ser escogido "más allá de las cercanías políticas o ideológicas" con el Ejecutivo.



El secretario de Política, Miguel Carvajal, ha recordado que la designación de la terna es "una potestad del presidente" Moreno, elegido para gobernar Ecuador hasta el 2021.