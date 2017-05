Expectativa en comerciantes de San Francisco por el cierre de vías

Desde el próximo martes 16 de mayo del 2017 se aplicarán cierres en las calles aledañas a la Plaza de San Francisco, en el Centro de Quito. Estos de deben a los trabajos por la construcción del Metro de la capital.

Entre los comerciantes hay incertidumbre por el destino de sus negocios. En la calle Sucre, una de la vías que se cerrará, en el tramo entre la Benalcázar y Cuenca, hay unos 20 comerciantes. Allí el pedido es común: que la restricción sea al nivel de la vereda.



Según cuenta Marcela Muñoz, administradora de una farmacia ubicada en el sector, el personal de la obra les mencionó que se dejaría habilitado poco más de un metro. Para ella, esto no solo afectará a las ventas sino a la seguridad.



La mujer no es la única con la inquietud. Isabel Jaqui, vendedora de dulces y cuyo negocio ya fue reubicado por las obras (la trasladaron de acera), comenta que "ya de por sí han bajado las ventas y peor con el cierre". Ella se suma al pedido de Muñoz: que no dejen tan estrecho el paso. También pidieron que haya mayor control policial.



Ese ha sido la solicitud común, dice Muñoz, pues, después de la notificación de los cierres, los comerciantes se reunieron. Sin embargo, tienen claro que la restricción es inevitable. Lo mismo ha ocurrido en otros sectores, como las avenidas Gran Colombia y la Rodrigo de Chávez.



Según informó la Empresa Metro de Quito, los cierres serán en calle Sucre, en el tramo ya mencionado; en la

Bolívar, entre Sebastián de Benalcázar y Cueca, y en la Benalcázar, entre Bolívar y Cuenca (solamente el carril sur-norte). La intervención en el sector durará aproximadamente tres meses.



Hay rutas que podrá tomar para evitar la congestión. Una es La Tola – San Roque, que recorrerá las calles Bolívar-Imbabura- Mideros-Cuenca-Mejía-Venezuela. La otra, Mariana de Jesús - Atacazo, por la Rocafuerte- Bolívar – Imbabura.



Adicionalmente, la Cuenca tendrá modificaciones: será doble sentido entre las calles Mideros y Sucre. En cambio, entre la Bolívar y Rocafuerte, la dirección será norte-sur.