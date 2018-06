Exministro Lenin Lara reconoce que hubo un tercer informe en caso Gabela

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A través de rueda de prensa realizada la mañana de este miércoles 20 de junio del 2018 en Esmeraldas, el exministro de Justicia y actual alcalde de Esmeraldas, Lenin Lara, reconoció que sí hubo un tercer informe en el caso Gabela, el que fue receptado por la Secretaría del Ministerio que él dirigió en el año 2013.

Lara aseguró que correspondía a la Secretaría general de ese Ministerio hacer custodia del informe, que luego pasó a un comité de Ministro que analizó el documento, que no fue aprobado en primera instancia porque requerían más información.



Una vez aprobado por el comité de ministros, el informe debía pasar al Presidente de la República, único organismo autorizado para dar a conocer los detalles de los ocurrió en este caso.



Todos los pasos se cumplieron como la recepción del tercer producto, que fue sometido a un análisis del comité de Ministro en noviembre del año 2013.



Después de eso, Lara dijo que dejó el Ministerio de Justicia para regresar a Esmeraldas, y desde entonces no supo qué pasó con el informe final.



“Quiero dejar claro, el proceso que se cumplió fue el trámite que debía dársele; un trámite absolutamente transparente. El informe lo recibió el Ministerio, quedó en el Ministerio, y lo que haya pasado después de eso yo ya no puedo responder”, dijo Lara.



En tono fuerte, el exministro consideró que sus accionar fue transparente. "Por eso nadie, ni el perito podrá decir que fue el ministro Lenin Lara, quien ha pretendido cambiar, tergiversar o no darle trámite a la consultoría contratada".



El ahora Alcalde de Esmeraldas aseguró que conoció el informe, pero no le corresponde a él dar detalles de su contenido por tener carácter de reservado y la única persona en darlo a conocer en la misma Presidencia de la República.



Con respecto a las declaraciones de la viuda del general Gabela, sobre la presunta responsabilidad de esconder documentos, Lara señaló que ella está en absoluta legitimidad en conocer lo que ocurrió como corresponde. “El producto fue entregado en julio de 2013 y puesto en discusión en noviembre con los ministros días antes de mi salida del Ministerio”, aseguró el exministro de Justicia.