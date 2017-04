Un exministro y un empresario detenidos por caso Odebrecht

El exministro de Energía, Alecksey Mosquera, y el empresario Marcelo Endara salieron de la sala de audiencias esposados, cabizbajos y en silencio. Sus familiares tampoco hablaron. Solamente miraron cómo los agentes custodiaban a los sospechosos hasta la celda temporal de la Unidad de Flagrancias, en el norte de Quito.

Ayer, ambos se convirtieron en los primeros detenidos en Ecuador por el caso Odebrecht. En la audiencia, Wilson Toainga, fiscal que lleva la investigación, exhibió cuatro elementos de prueba para procesar a Mosquera y Endara bajo el delito de lavado de activos.



Entre esas evidencias está la asistencia penal solicitada a España.En ese país fue interrogado Rodrigo Tacla, uno de los exabogados de Odebrecht.



Él, en su declaración, reveló que la empresa aparentemente pagó USD 1 millón “para agilizar el trámite relacionado con la hidroeléctrica Toachi-Pilatón en su fase de ejecución”.



Ese pago se hizo a través de Klienfeld, la offshore que creó Odebrecht en Panamá para tramitar las coimas en la región. Esa compañía de papel transfirió el dinero a la cuenta Tokio Trader y esta, a su vez, a Percy Trading, ambas domiciliadas en Andorra y, al parecer, de propiedad de Endara.



Tacla, en su confesión, dijo que el empresario actuó como “testaferro” del exministro.



Sin embargo, en la tarde, el fiscal general, Galo Chiriboga, dio más detalles y explicó que aún no puede precisar por cuál contrato Odebrecht habría desembolsado el dinero.



Esto porque en la asistencia penal se revela que las transferencias se realizaron el 25 de febrero del 2011, cuando Mosquera ya no era funcionario.



Según la delación de Tacla, el exministro aparentemente recibió USD 920 000 y el empresario los otros USD 80 000.

Al mediodía de ayer, un juzgado de Quito ordenó la prisión preventiva para Mosquera y el arresto domiciliario para Endara, debido a su edad.



Chiriboga, además, aclaró que las detenciones de los dos sospechosos se ejecutaron “por la propia gestión de la Fiscalía” y no por publicaciones de medios brasileños, que señalaron que Odebrecht pagó USD 1 millón a un ‘representante’ del Ministerio de Energía.



Pero, ¿quién es Alecksey Mosquera? Los datos refieren que el exfuncionario trabajó cuatro años, entre 2003 y 2007, como técnico en el área de Concesiones del Consejo Nacional de Electricidad (Conelec). En el 2007, el presidente Rafael Correa le nombró subsecretario de Electrificación y, finalmente, ministro.



Fue el primero en presidir esa nueva Secretaría. Desde el 2007, el Gobierno apuntó al sector eléctrico y se propuso levantar ocho centrales hidroeléctricas a escala nacional.



Una de ellas fue Toachi-Pilatón, obra adjudicada a Odebrecht y que empezó a construirse en enero del 2008, cuando Correa colocó la primera piedra.



Inicialmente, el proyecto debía inaugurarse el 31 de diciembre del 2015, pero diversos retrasos lo han impedido. En octubre del 2008, el Primer Mandatario expulsó del país a la constructora brasileña, luego de que se detectaran fallas en la Central San Francisco. Tras la salida de la empresa, el Estado se hizo cargo de los proyectos que Odebrecht ejecutaba.



En el caso de Toachi-Pilatón, la decisión de las autoridades fue concluir la relación por mutuo acuerdo. Para eso se firmó un convenio que reconoció USD 13,8 millones a favor de la constructora, por los costos incurridos en los avances de la obra. Este valor fue descontado del anticipo que fue entregado a la compañía para la construcción de la central (USD 112,1 millones).



En el 2009, Odebrecht devolvió el saldo a Hidrotoapi, encargada del proyecto, con un cheque por USD 98,3 millones.



Actualmente, la china CWE está encargada de la obra civil y la rusa Inter Rao proveía el equipamiento. Sin embargo, el pasado 30 de marzo, la Corporación Eléctrica del Ecuador terminó, de forma unilateral, el contrato con Inter Rao.



Hasta diciembre pasado, la central tenía un avance del 94,46%, según información del Ministerio de Electricidad. Ahora, el nuevo plazo para que la obra entre en operación es mayo del próximo año.



Pero el proyecto Toachi-Pilatón no es el único investigado. Otro de los proyectos indagados por el supuesto pago de sobornos es la Central San Francisco, según indicios del Departamento de Justicia de EE.UU. Esa entidad reveló, en diciembre pasado, que Odebrecht entregó USD 33,5 millones a funcionarios ecuatorianos en los últimos 10 años, para ganar licitaciones.



En el informe, las autoridades de EE.UU. mencionaron que entre el 2007 y 2008, Odebrecht tuvo problemas relacionados con un proyecto.



Para solucionar los inconvenientes, los investigadores señalan que esa compañía contactó, a través de un intermediario, a un funcionario del Gobierno que tenía control sobre contratos públicos. Después -dice el informe- la constructora realizó el pago de sobornos en efectivo a ese funcionario.



En noviembre del 2010, dos años después de la expulsión de Odebrecht, el Gobierno llegó a un acuerdo con la empresa, desestimando las demandas por San Francisco, lo que posibilitó su retorno al país para concluir obras pendientes y firmar nuevos contratos.





Informe

La noche del viernes, la Policía capturó al exministro de Energía, Alecksey Mosquera. Se lo indaga por recibir presuntamente USD 1 millón de la empresa.





La cronología



21/12/2016

El Departamento de Justicia de EE.UU. reveló que Odebrecht pagó coimas por USD 33,5 millones a funcionarios de Ecuador.



30/12/2016

Un juzgado de Quito prohibió que las entidades públicas firmaran nuevos contratos con la constructora brasileña, mientras avanzan las investigaciones.



21/04/2017

Policías y fiscales realizaron dos allanamientos en Quito y capturaron al exministro de Energía Alecksey Mosquera, y al empresario Marcelo Endara.

​