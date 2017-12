El grupo de 40 exjueces presentarán este 15 de septiembre denuncia en la Fiscalía en contra de autoridades de la Función Judicial

El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh; el director provincial de la Judicatura en Guayas, Julio Aguayo; y el presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Pedro Ortega, serán demandados por el grupo de 40 exjueces destituidos de la Función Judicial, por el presunto delito de tráfico de influencias.

Así lo informó Hernán Ulloa, abogado de los exfuncionarios. El trámite legal se realizará a las 15:00 de hoy, viernes 15 de septiembre del 2017, en la Fiscalía del Guayas.



El anuncio se dio luego de que en redes sociales se filtró un video en el que supuestamente se observa a Ortega ejerciendo presión contra un grupo de jueces para que nieguen una acción de protección presentada por el exalcalde de Balzar, Cirilo González.



El funcionario a través de la misma pretendía retornar sus funciones luego de ser destituido en julio de 2016 por un grupo de concejales de ese cantón.



En las imágenes la autoridad presuntamente les ordena guardar los celulares a quienes lo graban. Luego les dice: “a ustedes se les ha caído este tema del famoso alcalde (…), la disposición directa es la nulidad por falta de competencia”. Una de las juezas presentes cuestiona la frase argumentando que eso no procede legalmente. “Si tu deseas, eres libre de hacer a tu criterio, yo solo soy un interlocutor nada más”, supuestamente dice Ortega.



Para Ulloa el hecho debe ser investigado e incluso sugirió la conformación de veedurías para que se investiguen estos actos. “Es un acto que pone en luto a la Función Judicial del Ecuador”, dijo.



Emplazó además a Ortega a que aclare su participación en estos hechos. Este Diario solicitó la versión del aludido pero hasta el momento no ha habido una respuesta.



Ulloa finalmente indicó que la demanda que se presentará la tarde de hoy busca incentivar a que la Fiscalía investigue de qué persona habría sido interlocutor Ortega. “¿Quién es la persona que a él le dijo lleva el mensaje a los jueces?”, cuestionó Ulloa.



Además de los videos, se adjuntarán como pruebas los documentos de destitución de los exjueces, quienes acusan haber sido sacados de sus cargo por supuestas injerencias en la Justicia.



Para el exalcalde González, esta acción es una muestra de cómo se manejó la Justicia en el anterior Gobierno. “Esos son los 10 años del ‘correísmo’ nefasto que ha tenido la patria y que lamentablemente metieron la mano en la Justicia”.



González ganó una acción de protección en la Corte Provincial de Justicia pero denuncia que hasta el momento no se ha tramitado la misma para ser restablecido en su cargo.



“Me voy a reunir con mi abogado para analizarlo y presentar una demanda en los próximos días”, dijo González sobre la posibilidad de iniciar acciones legales contra Ortega.