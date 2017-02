Exjefe de Senain, indagado por peculado

El expediente es reservado y reposa en la secretaría de la Sala Penal de la Corte Nacional. Ese departamento confirmó que se trata de una investigación por presunto peculado y que allí aparece el nombre del exdirector de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), Pablo Romero.

Actualmente, él es rastreado por la Policía, pues el pasado 27 de enero se emitió una orden de captura en su contra.



Ayer, desde Guayaquil llegó a Quito su abogado Cristian Jaramillo. El jurista acudió a la Corte Nacional para conocer los detalles del expediente, pero dijo que tampoco tuvo acceso a los documentos.



Cuando salió del alto tribunal habló con este Diario y manifestó que la orden de arresto la conoció por medio de redes sociales y de medios de comunicación. “No nos han informado nada, no conocemos de qué se trata, no podemos acceder al expediente”, sostuvo.



Además, aclaró que su defendido está en el país y que por el momento no se entregará, pues no “hay garantías”.



Lo que primero quieren conocer es si el delito que se indaga corresponde a sus funciones dentro de la Senain, pues Romero estuvo al frente de la entidad desde agosto del 2012 hasta marzo del 2014.



En septiembre de ese año, la Fiscalía abrió una investigación luego de que la Contraloría emitiera un informe con indicios de responsabilidad penal por mal uso de fondos públicos durante su gestión en la Secretaría de Inteligencia.



Ese caso está bajo investigación de la Fiscalía, pero Jaramillo advierte que Romero es inocente, pues ha “demostrado con pruebas” que en su administración “todos los procesos fueron transparentes”.



Sin dar mayores detalles, en esa investigación se menciona a Romero por “unos gastos reservados”. Los contenidos de esos gastos no se han difundido pues son “datos de seguridad nacional”. Al menos eso consta en el expediente.



En julio del 2015, a Romero también se lo señaló por un presunto nexo con el caso Hacking Team, en el que se descubrió cómo “distintos gobiernos” habían contratado a esta empresa para presuntas tareas de espionaje.



En ese entonces, la asambleísta Lourdes Tibán sostuvo que el 27 de febrero del 2013 Pablo Romero habría autorizado a una empresa para oficiar como representante e interlocutor para la demostración, evaluación y contratación de los servicios de Hacking Team.



Ayer, Tibán aseveró que los datos fueron entregados a la Fiscalía y que hasta el momento no ha sido llamada para declarar y entregar más detalles.



En la tarde, la Fiscalía confirmó que un expediente relacionado con el exjefe de Inteligencia se encuentra en el despacho de su titular.



El abogado Jaramillo sostuvo que su cliente es inocente de todo y que tampoco tiene relación con Gustavo Texeira, alto directivo de Odebrecht, que al momento es investigado por posibles actos de corrupción.



Esta aclaración la hizo luego de que él conoció documentos en los que aparentemente se involucra a Romero con Texeira. Según las publicaciones, los dos mantenían contacto a través de correos electrónicos para posibles transferencias de recursos económicos.



El defensor de Romero indica que esa información debe ser verificada, pues advierte que no son documentos oficiales y que “fácilmente se pudieron hacer en Word”. Y niega que su cliente tenga vínculos con la constructora brasileña. “Durante su gestión en la Senain, él no tuvo a cargo ninguna contratación pública”.



Los correos señalan que el vínculo con Texiera se habría concretado cuando Romero fue presidente de la Junta Administrativa del Fideicomiso Baba, que coordinó la construcción de la Central Hidroeléctrica que lleva el mismo nombre, en Los Ríos. Estuvo en ese cargo desde marzo del 2007 a octubre del 2008.



Antes fue gerente general de la Hidroeléctrica Hidronación S.A., generadora de electricidad desde la Central Marcel Laniado de Wind, propiedad de la Cedege.



El lunes, durante una visita a las obras levantadas en Guayaquil, al presidente Rafael Correa se le preguntó sobre el tema y respondió lo siguiente: Creo que hay una orden de detención, de 24 horas, para las investigaciones.



El abogado indicó que el exfuncionario no dejará el país y que está “a buen recaudo”.



En contexto



Desde el lunes de esta semana, la Dirección Nacional de la Policía Judicial notificó a todas las unidades que operan en el país que sobre Pablo Romero pesa una orden de captura. En su notificación a los agentes, el juez Luis Enríquez señala que se trata de un “acto urgente”.



Los hechos relacionados con el Exsecretario de la Senain



Marzo del 2014



Pablo Romero deja la Secretaría de Inteligencia luego de estar allí un año y siete meses. Su abogado dice que desde entonces no ha ocupado más cargos públicos.



Septiembre del 2014



La Fiscalía abre una investigación en contra del exfuncionario. Esto luego de que la Contraloría emitiera un informe con indicios de responsabilidad penal.



27 enero del 2017



El juez de la Corte Nacional, Luis Enríquez, emitió una orden de detención en contra del exjefe de la Senain. La medida se aplicó por una investigación que realiza la Fiscalía.



8 febrero del 2017



La defensa realiza trámites en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para determinar la causa exacta por la cual se emitió la orden para capturar al exfuncionario.