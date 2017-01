Exjefe de la Policía tiene asilo en EE.UU., según abogado

La información se conoció la noche de este miércoles 18 de enero del 2017. Marcelo Dueñas, abogado del exgeneral de la Policía, Édgar Vaca, dijo que Estados Unidos acogió el martes 17 un pedido de asilo para este exoficial que en Ecuador es investigado por delito de lesa humanidad.

El abogado citó la decisión tomada por los jueces de Migración que dice lo siguiente: “Esta Corte concluye que la falta de evidencias de peso, por ejemplo, declaraciones de las supuestas víctimas, las connotaciones políticas de los cargos expuestos y la credibilidad del testimonio del acusado negando cualquiera de estas acciones, prueban de manera irrefutable que no ha ejercido persecución. Por lo tanto el acusado permanece apto para un asilo.”



El 16 de junio del 2013, Edgar Vaca fue admitido en los Estados Unidos en Miami- Florida como un no- inmigrante.



Pero el 29 de enero del 2014 fue detenido en EE.UU. En ese entonces, el Ministerio del Interior dijo que la orden de prisión preventiva estaba vigente desde el 3 de octubre del 2013. Sin embargo, el 13 de diciembre pasado planteó una petición de asilo, suspensión de remoción y alivio bajo la Convención Contra la Tortura con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estado Unidos.



Dueñas indicó que en Estados Unido sus jueces recopilaron las pruebas de Vaca como del Estado ecuatoriano y se dictó una resolución a favor. Hasta las 22:00 de este miércoles no había un pronunciamiento de las autoridades ecuatorianas.



Vaca dejó la Policía el 16 de junio del 2003, luego de llegar a la Comandancia General. Pasó por el entonces SIC-10, el servicio policial que fue investigado por torturas. También estuvo al frente de la desaparecida Unidad de investigaciones Especiales (UIES).



En el 2001, la Corte Policial ya lo investigó por supuestas interferencia de llamadas telefónicas en tareas de espionaje a las Fuerzas Armadas y a políticos.



La denuncia fue presentada por el entonces Presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, diputado Carlos González. El legislador acusó a Vaca de ser la cabeza de una red de espionaje supuestamente montada en un edificio de Quito.



Ahora, Dueñas aseguró que con la decisión de EE.UU. se limpiará el nombre del exoficial de Policía. Además indicó que para Vaca fue duro tener que trasladarse con su familia a otro país.



El estudio Jurìdico en Estados Unidos encabezado por la abogada Sodette Kay- Marie Plukett fue quien tramitó el pedido de asilo.