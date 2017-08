Exfiscal Galo Chiriboga defiende al Presidente de la FEF

A través de un escrito enviado a Carlos Baca, fiscal general, Xavier Burbano, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), pidió el martes 15 de agosto del 2017 que de ser necesario se ordene la revisión de los expedientes del denominado caso FIFAgate.

En noviembre del 2016, dentro de este juicio, fueron sentenciados tres altos directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).



Burbano dice que le llama “poderosamente” la atención que el exfiscal general, Galo Chiriboga, sea el abogado del actual presidente de la FEF, Carlos Villacís, quien también fue citado a declarar por la Fiscalía en el FIFAgate.



La posición de Burbano se debe a que Chiriboga fue titular de la Fiscalía cuando se investigaron los hechos que ocurrieron en la Ecuafútbol.



Además, en el oficio enviado a Baca se indica “que no es normal que quien investigó un caso tan grave, a los pocos meses sea nada más y nada menos que abogado de uno de los investigados”.



El exfiscal Chiriboga admitió a EL COMERCIO ser el actual representante legal de Villacís. Aseguró que lo patrocina en un caso distinto al FIFAgate. “Son dos temas diferentes”, dijo. Y manifestó que defiende a Villacís en un proceso por un presunto delito de trata de personas en la FEF. Por eso pide que no se confundan los hechos.



¿No es indelicado ser representante jurídico de una persona que, si bien no fue procesada, fue parte de una Federación investigada por la Fiscalía que usted dirigió? “Yo no investigué el caso como fiscal general. Quien llevó la indagación fue la doctora Diana Salazar, y no se encontró responsabilidad alguna del señor Villacís. Yo no le veo problema alguno en eso”.



En el oficio del consejero Burbano se resaltan acciones que el exfiscal Chiriboga realizó en el caso FIFAgate. Una fue la reunión que mantuvo con fiscales de Sudamérica para tratar el tema. Luego de que tres directivos de la FEF fueron sentenciados, la Fiscalía señaló que abrirían una nueva indagación contra dirigentes actuales.

Este anuncio se hizo porque de los 10 principales miembros del Directorio (entre ellos Carlos Villacís), al menos nueve estuvieron en la FEF entre el 2010 y el 2015, tiempo en el cual supuestamente fueron desviados USD 6,1 millones a través de transacciones fraudulentas.



De esa nueva investigación, Chiriboga dice que no recuerda si la fiscal Salazar abrió el proceso. Pero señala que si existe dicha investigación, no actuaría en defensa de Villacís. “No podría ser defensor. Yo renunciaría a su defensa”.



El consejero Burbano pide que se realicen las “investigaciones pertinentes” para esclarecer lo ocurrido.



El hecho se hizo público un día después de que Chiriboga fuera retenido ocho horas en la Fiscalía para cumplir una diligencia. El exfiscal cuestionó que tras la retención en el aeropuerto de Tababela se hubiera anunciado que él iba a salir del país. Pese a que había comprado pasajes, aseguró que no tenía previsto viajar.

Víctor Mestanza, vocero de la FEF, dijo que Villacías hablaría del tema a las 19:00.