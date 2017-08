Galo Chiriboga es el abogado de Carlos Villacís en un proceso de trata de personas dentro de la FEF

Xavier Burbano, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), envío un oficio al fiscal General, Carlos Baca Mancheno para, que de ser posible, revise el expediente del caso FIFAgate, en donde se indagó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por presuntos actos de corrupción.

En el documento, con fecha 15 de agosto del 2017, el consejero explica a Baca que le llama “poderosamente” la atención que el exfiscal General, Galo Chiriboga, sea el abogado del actual presidente de la FEF, Carlos Villacís, quien también fue llamado por la Fiscalía para rendir versión en el caso FIFAgate.



Además, indica “que no es normal que quien investigó un caso tan grave, al cabo de pocos meses sea nada más y nada menos que abogado de uno de los investigados”.



Por su parte, el exfiscal General, Galo Chririboga, se defiende de los cuestionamientos y en una entrevista con EL COMERCIO, admitió que desde hace dos meses es el representante legal de Carlos Villacís. Pero aclara que él no fue quien investigó el caso FIFAgate. “Lo hizo la fiscal Diana Salazar y no se encontró responsabilidad alguna en contra del señor Villacís”, indicó.



Además, explica que representa a Villacís en un proceso por trata de personas dentro de la FEF y no por el proceso de FIFAgate. “No hay que confundir, son dos procesos distintos”, señaló.



En tanto, la FEF, en un comunicado del 14 de agosto del 2017, señala que el Ing. Carlos Villacís, colaborará con la investigación sobre el caso trata de personas. De allí, que se anuncia que asista el viernes, 18 de agosto, a declarar de manera libre y voluntaria en las Fiscalía del Guayas.



En el anuncio también se indica que irá a la diligencia en compañía de su abogado patrocinador, Carlos Luis Sánchez.



Sin embargo, este Diario tuvo contacto esta tarde con personal de prensa de la FEF, quienes señalaron que el presidente Villacís se referirá del tema en el Congreso de Fútbol, citado para las 19:00 de este martes, 15 de agosto de 2017.

Chiriboga también indicó que si existe alguna investigación en contra de Villacís por el caso FIFAgate, renunciará a su defensa. Esto debido a que la Fiscalía anunció en noviembre de 2016 que se abriría una indagación en contra de la nueva directiva de la Ecuafútbol.