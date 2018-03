Exdirector de la Policía Metropolitana, investigado por presunto título de bachiller falso

Dos investigaciones le abrieron al inspector Marcelo Cargua, quien fue director del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Quito. Una es administrativa y otra en el ámbito legal. La razón: supuestamente presentó un título de bachiller correspondiente a un colegio de Loja en el que no cursó los estudios secundarios.

Así lo informó esta mañana, 20 de marzo del 2018, el secretario de Seguridad y Gobernabilidad del Municipio, Juan Zapata. Esto luego de que la concejala Anabel Hermosa solicitara a esa dependencia que se investigue al uniformado por ese hecho. Ante eso, Zapata se comunicó con el establecimiento educativo para que le faciliten información y certifiquen si Cargua estudió allí.



“Se ha procedido a revisar muy minuciosamente los archivos existentes en la secretaría de la institución correspondientes a registros de matrículas, calificaciones y actas grado, habiendo además acudido a la página sobre consulta de títulos del Ministerio de Educación. De lo anteriormente expuesto y con total certeza llegamos a la conclusión que el señor antes mencionado (Marcelo Cargua) no ha cursado en ningún momento sus estudios en nuestro plantel educativo”, señala el documento remitido desde el colegio a la Secretaría de Seguridad.



Ante eso, Zapata indicó que se aplicará el artículo 290, numeral 14, del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop). Este considera como faltas muy graves a “incorporarse o permanecer en la carrera mediante el uso de documentos falsos o adulterados, o faltar a la verdad en declaraciones juramentadas, sin perjuicio de que constituya delito”.



Con esto – añadió el funcionario- comenzaron los trámites administrativos disciplinarios en contra de Cargua. Además, la Secretaría de Gobernabilidad y Seguridad inició las acciones legales. De hecho, cerca del mediodía de hoy, Zapata tenía previsto acudir a la Fiscalía para presentar la denuncia.



Resaltó que Cargua tiene derecho a defenderse y seguir un debido proceso que se debe respetar. La mañana de hoy, este Diario se comunicó con Cargua y él manifestó que se va a reunir con su abogado para analizar su caso.



“Yo soy inspector hace 33 años. No es que yo estoy presentando documentación para aspirar a un cargo. En 1985 yo ingresé a la Policía Metropolitana y no había ese tipo de requisitos (de presentar el título de bachiller)”, argumentó. Añadió que “la designación de director es un puesto de confianza que le pueden poner a cualquiera, con y sin título, porque no le da la Ley Orgánica de Servicio Público”.



Apuntó que el alcalde Mauricio Rodas lo designó como director encargado del Cuerpo de Agentes Metropolitanos por ser el más antiguo y experimentado. “Lamentablemente, esto se volvió político y han vulnerado todos mis derechos. Esto, hace 13 años, me siguieron en el ámbito legal, se desvirtuó y eso fue un caso juzgado. Hoy vuelve a salir como que fuera hoy. No es así, ya pasó”.



“Mi abogado llevó el caso y se lo ganó, se desestimó el proceso”, enfatizó Cargua, quien tiene previsto reunirse con su abogado para presentar su réplica. “Pasaron dos administraciones (…) Se desestimó en los juzgados, se sancionó y ya”.



Asimismo, él contó que le hicieron una investigación. “Esa información no sé de dónde salió. Eso fue para causar daño a la persona y a la institución”.



Al consultarle si el título de bachiller es real o falso, él contestó que sobre “eso quiero hablar con mi abogado”. Reiteró que ese documento no era un requisito para ingresar a la Policía Metropolitana a mediados de la década de 1980. “Era una copia que estaba en la carpeta y eso lo toman en contra mía”.





Tenía previsto reunirse hoy con el alcalde Mauricio Rodas para pedirle que lo retire de la dirección del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Quito. No obstante, se sorprendió al conocer que el coronel Eduardo Mosquera fue designado para ocupar ese cargo y él no se enteró. De momento – explicó Zapata- Cargua estará como jefe de operaciones de esa entidad.



Una comisión fue creada para investigar este caso.