Corte Nacional de Justicia ratificó el fallo contra el exalcalde de Patate

Medardo Chiliquinga es el primer alcalde de la Sierra centro en ser sentenciado a un año de prisión por el delito de homicidio inintencional. El fallo lo ratificó la Corte Nacional de Justicia. El miércoles 3 de mayo del 2017 se entregó a la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el cantón Pelileo, en la provincia de Tungurahua, para cumplir la pena.

Al exburgomaestre se le responsabilizó de la edificación de un muro de contención en el estadio de la comunidad Leitillo del cantón Patate. Por las fuertes lluvias este colapsó. Tres hermanos de la familia Mecías Ojeda murieron aplastados por la pared, cuya construcción fue contratada por el Municipio.

El hecho ocurrió el 29 de agosto del 2012. Tras este incidente los padres de las víctimas comenzaron un proceso legal que lo inició el mismo año del incidente. Tras el dictamen la defensa de Chiliquinga presentó el recurso de casación pero no logró revertir la sentencia de la Corte Nacional de Justicia.



Es por eso, que el 12 de abril del 2017, Chiliquinga puso el cargo a disposición del Concejo Cantonal y fue reemplazado por el vicealcalde Efraín Aymara.



El miércoles, varios prefectos y alcaldes de Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza, acompañaron a Chiliquinga en una caravana hasta la Unidad Judicial del cantón Pelileo. La exautoridad dijo que como hombre de bien y respetuoso de la Ley, se presenta para cumplir su condena.



“Me siento tranquilo, porque tuve el respaldo de todas las autoridades, alcaldes, prefecto y como hombre de bien, honesto, trabajador y sencillo, estuve al servicio de la municipalidad de Patate cerca de 17 años. Ahora me pongo a disposición de la ley”, manifestó Chiliquinga.



Explicó que “al no haber cometido delito alguno y poniendo de manifiesto sus valores inculcados por su familia, se entrega a la justicia”.



Sobre el tema el alcalde de Baños, Marlon Guevara, explicó que debe quedar claro que ningún alcalde de los 221 municipios del país sale a realizar obras para matar a la gente y tampoco tiene como objetivo en su plan de gobierno a ser daño a la población. “Es preciso indicar que habemos alcaldes que somos respetuosos con los procesos de la justicia, es por eso que con valentía Medardo se entrega hoy a la justicia del hombre”.