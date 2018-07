Exabogado de Trump deja ver que podría 'voltearse' contra el presidente

LEA TAMBIÉN

El exabogado personal de Donald Trump, Michael Cohen, afirmó que antes que nada es leal a su familia y a su país, lo que fue visto como un indicio de que colaborará en la investigación que se sigue contra el presidente.

“Para ser claros, mi esposa, mi hija y mi hijo y este país tienen mi lealtad antes que nada”, dijo Cohen en una entrevista este lunes 2 de julio del 2018 en ABC News, en momentos que enfrenta la posibilidad de ser arrestado en Nueva York.



Estas palabras despertaron las especulaciones en cuanto a si Cohen tiene material que pudiera incriminar a Trump y si se “voltearía” en contra de su antiguo jefe, algo que estaría en clara contradicción con sus anteriores declaraciones, cuando aseguró que “recibiría un disparo por el presidente”.



El FBI realizó un registro de su hogar y su oficina, en abril, en medio de la investigación que dirige el fiscal especial Robert Mueller sobre una posible colusión entre Rusia y el equipo de campaña de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016.



En su primera entrevista en profundidad desde entonces, Cohen no alabó a Trump, estuvo en desacuerdo con las críticas que el presidente ha hecho de la investigación federal y tomó distancia de él, reportó ABC News.



Fiscales federales de Manhattan están investigando a Cohen por violaciones a la ley electoral y posibles delitos financieros. Aún no ha sido arrestado ni acusado de crimen alguno.

Cohen, quien se convirtió en el abogado personal de Trump en 2007, es conocido por haber pagado USD 130 000 a la estrella porno Stormy Daniels, poco antes de la elección presidencial de 2016, para que no hiciera pública una supuesta relación que tuvo con el presidente.



A través de funcionarios de la Casa Blanca, Trump ha negado haber tenido una relación con Stormy Daniels.



En principio Cohen afirmó que utilizó su propio dinero para pagarle a Daniels y Trump no le devolvió esa suma. Luego Trump afirmó que sí lo hizo, aunque inicialmente había negado tener conocimiento del pago.



“No soy el villano en esta historia, y no permitiré que otros traten de describirme como tal” , dijo Cohen. “Quiero recuperar mi nombre, mi reputación y mi vida” , agregó.