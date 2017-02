Evo Morales critica a servidores públicos que no tienen 'compromiso político'

El presidente de Bolivia, Evo Morales, criticó este 1 de febrero del 2017 a algunos funcionarios que no tienen compromiso político y no trabajan lo suficiente, y dijo que no quiere servidores públicos que le estén chupando "las tetillas".

En un discurso previo a una reunión especial del Consejo de Ministros, que incluye a viceministros, legisladores oficialistas y gerentes de empresas estatales, Morales se quejó de "la burocracia" y la corrupción entre algunos funcionarios.



"No queremos servidores públicos que estén chupándome las tetillas, compañeros, se acabó eso. Porque yo soy muy tolerante, muy amplio, pero también algunos compañeros se pasan", afirmó.



Agregó que en una reunión con la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), una agrupación de movimientos sociales afines al Gobierno, se decidió elaborar "un código para el servidor público" con el propósito de exigirles mayor eficiencia en el trabajo.



Morales lamentó que algunos empleados del Estado entran a desempeñar sus labores "por ser amiguitos o amiguitas, pero sin ningún compromiso político" y que otros escriben en sus redes sociales contra "el proceso de cambio" en lugar de trabajar.

"Han entrado a perjudicar, a hacernos quedar mal", dijo, y calificó esa práctica como "entrismo interno para que no haya buena gestión".



Respecto a las malas prácticas de servidores públicos, el gobernante boliviano dijo que en ocasiones funcionarios del Ministerio de Economía rechazan proyectos municipales por inviables y "se ríen de los alcaldes democráticamente electos".

Otros, apuntó, ponen trabas burocráticas al público y de ese modo "insinúan" la petición de pequeños sobornos.



Criticó la falta de coordinación entre Ministerios y les reclamó trabajar conjuntamente para solucionar problemas, además de dar diagnósticos completos a la Presidencia, incluyendo los datos adversos.



"Ahí no entiendo, tengo muchas diferencias con ustedes, con algunos de ustedes", lamentó ante sus colaboradores.



También criticó que algunos viceministros están pensando en ser ministros y "serruchan" a sus superiores.



Morales cambió a varios ministros de su gabinete el 23 de enero, incluyendo las carteras de Presidencia, Exteriores y Justicia.



El mandatario, quien gobierna Bolivia desde el 2006, está ahora en su tercer mandato (2010-2015) y aspira a presentarse en los comicios de 2019 para buscar un cuarto mandato, hasta el 2025.