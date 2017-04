Morales dice que 'agresión' a Venezuela es también golpe de Estado a Bolivia

El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó este domingo 30 de abril de 2017 que la "agresión" que sufre Venezuela de parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) es también "un golpe de Estado" a Bolivia y a todos los Estados de América.

En un acto en la región central de Cochabamba, Morales leyó la carta constitutiva de la OEA, firmada en Bogotá un día como hoy en 1948, y dijo que ese documento expresa que las agresiones a un país se considerarán como agresiones a todos los Estados miembros.



"Es decir, que la agresión en este momento, el golpe de Estado a Venezuela es también un golpe de Estado a Bolivia y todos los Estados de América", expresó Morales en su discurso. El gobernante boliviano pidió al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que respete la carta constitutiva de ese organismo regional y la decisión de cada país y "que no sea cómplice de intervención, de invasión que hace Estados Unidos", agregó.



Subrayó que los golpes de Estado y las dictaduras del pasado no fueron casuales y se produjeron en países donde los pueblos se "rebelaron", gobernaban partidos de izquierda o los gobiernos se organizaban para proteger sus recursos naturales.



El gobernante recalcó que, de acuerdo con la carta constitutiva de la OEA, todo Estado tiene derecho a elegir sin injerencia externa su sistema político, económico, social y a organizarse sin el riesgo de sufrir una intervención en sus asuntos internos.



"No se puede entender lo que en este momento la OEA hace con Venezuela", insistió el gobernante boliviano, aliado del mandatario venezolano, Nicolás Maduro.



El presidente de Venezuela inició el viernes los trámites para retirar a su país de la OEA, luego de que el miércoles se aprobara en el organismo la convocatoria de una reunión de cancilleres para tratar la crisis política de ese país sin su aprobación.