La prueba Ser Bachiller se tomará desde este 26 de junio, en Ecuador

Los chicos de tercero de bachillerato y graduados de Ecuador rendirán las pruebas Ser Bachiller. Lo harán durante seis días, desde este martes 26 de junio hasta el domingo 1 de julio del 2018.

La evaluación es un requisito para que los jóvenes accedan a un cupo en una universidad o instituto técnico o tecnológico públicos.



Las personas con discapacidad (escolarizadas o no), privadas de la libertad o quienes viven en el exterior serán los primeros en rendir la evaluación. Ellos la darán mañana.



El miércoles 27 rendirán los chicos del último año de colegio. La nota representa el 30% del promedio para la titulación de secundaria. Y también para obtener una plaza en la educación superior pública. La evaluación será hasta el viernes 29 de junio.



Los graduados o no escolarizados, en cambio, rendirán la Ser Bachiller del sábado 30 de junio al domingo 1 de julio.



Para esta evaluación se han destinado 2 283 sedes a escala nacional, 36 en el exterior, una sede para la población privada de la libertad y 12 megasedes distribuidas en Imbabura, Chimborazo, Manabí, Azuay, El Oro, Guayas y Pichincha, según Senescyt.



Los estudiantes deberán presentarse 30 minutos antes de la prueba. Deben portar su documento de identificación, es decir, la cédula de identidad, y el comprobante de asignación de sede.



A la evaluación están prohibidos llevar dispositivos tecnológicos como calculadora, celular, tableta o iPad. También está prohibido ingresar con maletas, mochilas o maletines. Lo único que pueden cargar son hojas en blanco, lápiz, borrador y sacapuntas.



La publicación de aciertos y, posteriormente, los reclamos se harán entre el martes 10 y el jueves 12 de julio, según el cronograma publicado por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) y por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval).



Mientras que la publicación de resultados y, posteriormente, sus reclamos a la cartera de Educación Superior se harán del jueves 19 al lunes 23 de julio.



La Senescyt recordó que quienes finalizaron el proceso de asignación y no se presenten a la evaluación no podrán rendir el examen Ser Bachiller en la siguiente convocatoria nacional.