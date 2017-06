Eva García: ‘Vamos a revisar el anticipo al impuesto a la renta’

Entrevista a Eva García. La Ministra de Industrias fue directora de Estudios Económicos, por 15 años, en la Cámara de Comercio de Guayaquil.

El sector empresarial ha pedido al Gobierno un ‘shock’ de confianza. ¿Cuáles serán esas medidas inmediatas que generen ese ‘shock’?



Yo creo que las señales han sido muy claras. Hay un claro cambio de estilo. Tenemos un Presidente que abre las puertas al diálogo, que habla de un acercamiento al sector productivo y de unos primeros 100 días donde se van a revisar muchas cosas.



En el sector industrial, ¿en qué específicamente está pensando cuando habla de una revisión?



Tenemos una agenda bastante amplia. Ecuador es un país que tiene muchas potencialidades y es hora de hacerlas realidad y con criterios de prosperidad para todos, ese es el lema de este Ministerio.



¿Qué reformas específicas están analizando? Por ejemplo, el sector empresarial había pedido la eliminación de Impuesto a la Salida de Divisas (ISD).



En todo eso está trabajando el Frente Económico. Los ministros, que somos parte del Consejo del sector productivo, tenemos nuestra propuesta para los 100 días y esto se va a consensuar para que las políticas sean coherentes, articuladas y no marche cada cual por su lado.

¿En su agenda está una revisión al ISD?



Eso es algo que tiene que revisarlo el Frente Económico. Nosotros hemos hecho nuestras propuestas y eso tiene que ir desapareciendo paulatinamente.



Entonces, ¿usted es partícipe de eliminar el ISD?



Por supuesto que sí, pero eso ya es una decisión del Frente Económico. No quisiera dar propuestas en campos que son de otros ministros. Yo hablo de la industria y de las condiciones que vamos a dar para alentar la inversión.



Para el sector privado, una condición -precisamente- es eliminar el anticipo al impuesto a la renta. ¿Va a acoger ese pedido?



En eso estamos trabajando. Ya lo analizará el Presidente o el vocero del sector al que le corresponda.



¿Pero lo van a revisar?



Sí, en eso estamos.



¿Cuál es su diagnóstico del llamado cambio de la matriz productiva?



Han sido 10 años de sembrar: tenemos infraestructura, carreteras, energía, educación. Ahora, ya es hora de generar mejores productos y de estar a la altura de los estándares internacionales. Ecuador ofrece un campo propicio ­para invertir.

Y, entonces, ¿por qué no llega inversión?



Inversión ha llegado. Los ecuatorianos debemos cambiar la actitud de ver lo negativo. Se han sentado las bases y hay una política clara. El mismo Gabinete es una muestra del criterio pluralista del Presidente. Hay algunos que no somos del partido de Gobierno y nos llamaron a colaborar.



Pero no hay un cambio de matriz productiva, ¿qué se hará para que esto se dé?



Tengo una agenda que vamos a poner a consideración del Vicepresidente (Jorge Glas), donde tendremos cinco pilares por impulsar: innovación, calidad, productividad, inversión y mercados.



¿Quién definirá la política productiva: su Ministerio o la Vicepresidencia?



Todo lo que es producción ha sido puesto en manos del Vicepresidente, que es una persona con mucha experiencia. Vamos a trabajar con gran armonía con quien nos coordina, ya que somos algunos ministerios que tenemos que ir de la mano.



Usted dijo que impulsará cinco pilares. ¿Qué acciones específicas plantea?



Uno de los postulados es generar empleo de calidad y adecuado. Otro es aprovechar de manera óptima las condiciones generadas por el Estado para la producción. Hubo incentivos que tienen que mejorarse, pero esa es la función de todo Gobierno y nosotros estamos asumiendo con gran optimismo el tema.

¿Cómo lograrlo?



Tenemos para encaminar el desarrollo de las industrias básicas; es prioritario.



¿Insistirán en las seis industrias que planteó el anterior Gobierno: pulpa de papel, astilleros, petroquímica, refinación, cobre y hierro?



Sí. Para la industria de pulpa de papel vamos a desarrollar una variedad de eucalipto que van a reforestar y se industrializará.

Estamos hablando de que se comenzará la siembra en 10 000 hectáreas. Se esperan ventas de USD 506 millones y una inversión de 150 millones. En astilleros está previsto firmar un memorando de entendimiento para concretar una inversión de USD 200 millones, desarrollado por una firma nacional, con inversión extranjera. En siderúrgica tenemos prevista una inversión USD 660 millones.



¿De qué depende que esas promesas de inversión se concreten?



De que el sector productivo confíe en que las reglas son claras. En el consejo productivo nos reuniremos con los empresarios para dialogar y ver qué podemos mejorar.



¿Qué metas se plantea?



Aumentar el peso de la industria en el PIB en 2% al año.

¿Qué proyectos impulsará bajo la figura de alianza público-privada?

Las industrias básicas.