Ejercicio de evacuación a la espera de contactar niños en cueva de Tailandia

Los socorristas que llevan siete días movilizados para salvar a 12 niños y su entrenador de fútbol atrapados en una cueva en Tailandia repitieron este sábado 30 de junio de 2018 un ejercicio de evacuación, a la espera de poder contactar con ellos.

“Se trata de establecer un protocolo sobre lo que debemos hacer antes de llevarlos al hospital”, explicó el gobernador de Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn. Tras una semana en la oscuridad de la cueva, las víctimas sufrirán problemas oculares y pulmonares, y su evacuación deberá llevarse a cabo con precaución.



“Es una prueba, no entren en pánico. Si sacamos a los niños de allí, sabremos cómo enviarlos al hospital en helicóptero”, añadió, precisando que varios hospitales de la región participaban en el ejercicio aprovechando un tiempo más apacible tras las lluvias torrenciales de los últimos días.



Pero, aunque los socorristas se niegan de momento a hablar de un triste final para los niños y su entrenador, todavía no lograron establecer ningún contacto con los desaparecidos.



La víspera lanzaron cajas con comida y teléfonos móviles desde un pozo vertical de la cueva, cerca del lugar donde esperan encontrar a los niños.



Pero esa cueva es una de las más extensas de Tailandia, con una red de más de 10 kilómetros, lo cual la convierte en un lugar apreciado por los espeleólogos.



Cientos de socorristas seguían movilizados este sábado, incluido soldados estadounidenses y buzos británicos, que intentan avanzar en una agua lodosa, sin visibilidad, que limita mucho su progresión por la entrada principal, inundada.



De allí que el pozo vertical de la cueva se haya convertido en la mejor opción para evacuar a los niños en caso de que sigan con vida.



Debido a las trombas de agua que cayeron en los últimos días en la provincia de Chiang Rai, en el norte de Tailandia, el nivel del agua no dejó de subir dentro de la cueva, donde los pequeños de entre 11 y 16 años y su entrenador de fútbol, de 25, se refugiaron el sábado.