Los 27 socios de Reino Unido en la UE aprobarán el borrador de Tratado (Tusk)

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo este jueves, 1 de marzo, estar “absolutamente seguro” de que los 27 socios europeos de Reino Unido aceptarán el boceto de tratado para el brexit, que irritó a Londres por sus disposiciones sobre Irlanda.

“Estoy absolutamente seguro de que todos los elementos esenciales del borrador serán aceptados por todos”, dijo Tusk en un discurso ante los líderes empresariales del bloque reunidos en Bruselas, subrayando el “pleno apoyo” de los 27 al negociador europeo Michel Barnier.



Al presentar la primera versión de 120 páginas del Tratado de Retirada de Reino Unido, prevista el 29 de marzo de 2019, que traslada a un lenguaje jurídico los compromisos alcanzados en diciembre entre Londres y Bruselas, Barnier explicó que el texto incluye una solución para Irlanda.



En concreto, la provincia británica de Irlanda del Norte podría conservar unas normas conformes a las de la unión aduanera y al mercado único para estar en “completa armonía” con Irlanda, miembro de la UE, si no se encuentra otra solución.



Londres, que rechaza permanecer en ambas zonas tras el brexit, advirtió rápidamente que esa propuesta supondría convertir Irlanda del Norte en un territorio diferente del Reino Unido, por lo que ningún mandatario británico daría “jamás su acuerdo”, según la primera ministra Theresa May.



Tusk urgió a May, con quien almorzará este jueves, a presentar una alternativa, si no le gusta la planteada. “Hasta el momento, nadie ha encontrado nada más sabio”, apuntó el jefe del Consejo Europeo, apuntando que “dentro de unas horas” preguntará en Londres “si el gobierno británico tiene una mejor idea”.



El objetivo de las negociaciones en lo referente a Irlanda es evitar la reintroducción de una frontera “dura” entre la provincia británica y su vecina del sur, que se convirtió en prácticamente invisible gracias al Acuerdo de paz de Viernes Santo de 1998.