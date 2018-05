Estudiantes de Parkland advierten que sin control de armas habrá más tiroteos

LEA TAMBIÉN

Sobrevivientes del ataque armado en febrero del 2018 en Florida advirtieron que los tiroteos en escuelas, como el transcurrido este viernes 18 de mayo del 2018 en Texas, seguirán ocurriendo hasta que no se tomen medidas para controlar la venta de armas en Estados Unidos.

10 personas murieron y otras diez resultaron heridas cuando un estudiante abrió fuego en su escuela secundaria en Santa Fe, al sureste de Houston. Se trató del vigésimo segundo tiroteo ocurrido en un centro educativo en Estados Unidos en lo que va de año.



Los estudiantes que sobrevivieron el ataque del 14 de febrero en la ciudad de Parkland, al norte de Miami -que con 17 fallecidos ha sido uno de los más mortíferos de la lista de tiroteos en Estados Unidos-, exigieron en un comunicado que este nuevo incidente “no sea barrido y olvidado bajo la alfombra”.



“Tragedias como estas seguirán ocurriendo hasta que se tomen medidas”, dijeron los estudiantes de Parkland en un comunicado publicado por la cuenta en Twitter de la “Marcha por nuestras vidas”, un movimiento que generó manifestaciones masivas en Estados Unidos en contra de las armas el 24 de marzo.



“Este no es el precio de nuestra libertad”, añadieron, refiriéndose a los defensores de las armas, que reclaman la libertad de elegir si estar armados o no, como lo garantiza la segunda enmienda de la Constitución.



La movilización contra las armas nacida desde Parkland ha tenido alcance nacional, pero las medidas políticas han sido escasas para los activistas. El estado de Florida se apresuró a permitir que algunos maestros se armen para defender a los estudiantes, pero no obstaculizaron la venta de fusiles de asalto ni de cargadores de alta capacidad.

David Hogg, de 18 años y uno de los líderes del movimiento, dijo a sus colegas de Santa Fe: “Prepárense para dos semanas de cobertura mediática sobre políticos que actúan como si les importara algo, cuando en realidad todo lo que quieren es impulsar sus cifras de aprobación antes de las elecciones de medio mandato” en noviembre.



Hogg ha dicho que se tomarán un año sabático antes de entrar a la universidad para luchar por mayor control de la venta de armas.



“Sientan dolor, duelo”, escribió otro de los líderes del movimiento estudiantil, Cameron Kasky. “Pero no pierdan la esperanza. Las cosas van a mejorar”.



También Hunter Pollack, hermano de Meadow, una de las 17 víctimas mortales del tiroteo en Parkland, escribió a los estudiantes en Texas: “Sé exactamente lo que ustedes están sintiendo ahora, y esto me hace luchar aún más por ustedes”.



El autor del tiroteo en Texas fue detenido. Ha sido identificado por los medios como Dimitrios Pagourtzis, de 17 años y alumno de la escuela Santa Fe High School.