Los estudiantes se volvieron a tomar La Alameda para jugar carnaval

En La Alameda, en el centro norte de Quito, se vivió un verdadero carnaval. Los estudiantes de los colegios del centro y norte de la capital se congregaron en ese parque para tomarse la laguna con el tradicional juego con agua.

El agua no fue suficiente. Huevos, harina, y tinta fueron otros elementos a mano para arremeter en contra de los compañeros. Desde el medio día de este viernes 24 de febrero del 2017, los estudiantes empezaron a llegar a La Alameda.



En un principio se mostraron tímidos. Pese a que en el lugar había efectivos de la Policía Metropolitana, no dudaron por mucho tiempo y los primeros fueron lanzados al agua. Los estudiantes del Mejía pusieron la música con un bombo y trompeta que suelen llevar a los partidos intercolegiales.



En la laguna, el extremo occidental fue cercado. Según la Policía Metropolitana ese sector es más profundo y hasta allí se desplazaron los peces. El objetivo de cercar esa área fue evitar problemas entre los estudiantes que iniciaron el carnaval este viernes, previo al feriado de cuatro días.



Ayer, jueves 23 de febrero del 2017, la Secretaría de Seguridad informó que, con base en la Ordenanza que regula el Buen Uso del Espacio Público, se sancionaría a quien utilice las piletas para jugar. Sin embargo, en La Alameda se les permitió el juego.



Como parte del operativo, el Municipio secó 33 piletas en el norte, centro y sur de la capital. A las 12:00 de hoy, en le pileta que se ubica antes del ingreso al Mercado Mayorista, cinco trabajadores del Cabildo trabajan en el secado de la pileta.



Sin embargo, no en todos los puntos se secó el agua. Esto pasó en una pileta ubicada en la Villa Flora en donde, estudiantes del Colegio Amazonas aprovecharon para meterse y jugar carnaval.