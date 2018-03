Estudiantes de fotografía fueron asaltados en la Floresta,  norte de Quito

Siete estudiantes de fotografía fueron asaltados la noche del martes 13 de marzo del 2018, en la intersección de las calles Coruña y Mallorca, en el sector de La Floresta, en el norte de Quito.

Los jóvenes y su profesor salieron para hacer un práctica fotográfica nocturna.



Eran cerca de las 21:30 y observaron que un auto rojo se estacionó rápidamente cerca a ellos.



Comentan que no tuvieron tiempo para reaccionar, pues cuatro hombres armados bajaron del vehículo y los empezaron a insultar.



En pocos minutos los sujetos los despojaron de sus cámaras fotográficas y de sus trípodes y huyeron en el automotor.



El profesor intentó correr para pedir auxilio a un patrullero que pasaba a pocas cuadras del sector, pero no fue posible seguir el rumbo del vehículo.



Los afectados comentan que les parece extraño que los asaltantes no se hayan llevado ningún otro objeto de valor como celulares o dinero.



Las cámaras sustraídas son semiprofesionales y tienen un valor de más de USD 500 en el mercado.



Los jóvenes ya realizaron la denuncia en la Fiscalía y esperan que nadie adquiera estos aparatos que lograron comprar con mucho esfuerzo.