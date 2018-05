Estudiantes de EE.UU. marchan en defensa del derecho a portar armas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Como respuesta al movimiento en contra de las armas surgido desde la secundaria de Parkland, donde se perpetró una matanza de 17 personas, grupos de estudiantes de EE.UU. defendieron hoy (2 de mayo del 2018) la Segunda Enmienda de la Constitución, que concede el derecho a portar armas.

Las concentraciones, de unos 15 minutos y que se calcula se realizaron en 40 estados, fueron promovidas por el movimiento "Apoya a la Segunda" (Stand for the Second"), iniciado por el estudiante de 18 años Will Riley, de la secundaria Carlsbad, en Nuevo México.



"En las últimas semanas he visto a muchos jóvenes de mi edad diciendo que tenemos que hacer algo, pasar legislaciones para tener más control sobre la venta de armas, eso es lo que todos los estudiantes quieren. Pero yo me dije a mí mismo: yo no estoy pidiendo eso. Tengo muchos amigos que tampoco quieren esto", dijo Riley.



"Siempre hay dos lados de la historia", indicó el joven, quien defiende la tesis de que si hay un problema no tiene que ver con las armas de fuego ya que han estado desde hace mucho tiempo.



"No sé cual el problema sea, pero de una cosa estoy seguro, no podemos comenzar quitándole el derecho a los ciudadanos de este país", manifestó.



El pasado 14 de febrero, el joven Nikolas Cruz ingresó armado con un rifle semiautomático en la secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, sur de Florida, y mató a 17 personas, una masacre por la que enfrenta igual número de cargos por asesinato premeditado y otros tantos por intento de asesinato, y por los que puede ser condenado a muerte.



El suceso disparó un movimiento nacional a favor de un mayor control en la venta y uso de armas de fuego, desarrollado por los propios estudiantes de esa escuela y que organizó luego una masiva concentración en Washington.

En respuesta a él, estudiantes y simpatizantes de "Stand for the Second" de Carolina de Norte, Nueva York y Montana, entre otros estados, salieron de sus aulas hoy por 16 minutos y se concentraron en los exteriores de sus escuelas con banderas de Estados Unidos y carteles en apoyo a la Segunda Enmienda de la Constitución.