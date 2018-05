Miles de estudiantes reclaman en España leyes 'más justas y feministas'

LEA TAMBIÉN

Miles de estudiantes se movilizaron este jueves, 10 de mayo del 2018, en varias ciudades de España para exigir leyes "más justas y más feministas" frente a la sentencia "machista" y "patriarcal" que condenó por abuso sexual, y no por violación, a cinco hombres que agredieron a una joven en los Sanfermines de 2016.

En la sentencia se condena a los cinco acusados -autodenominados como "La Manada"- a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual continuado al entender el tribunal que los abusos se produjeron sin el consentimiento de la joven, pero no se dio uso de la violencia ni intimidación, condiciones para que la agresión se considere violación.



Desde que se hizo pública, hace dos semanas, las protestas en contra de la polémica decisión judicial no han cesado y a ellas se han ido sumando diferentes colectivos, entre ellos los alumnos de institutos y universidades de toda España, que hoy estaban llamados a una jornada de huelga.



Madrid, Barcelona, Valencia, Salamanca, Valladolid, Sevilla, Bilbao, San Sebastián, Vitoria o Pamplona, son algunas de las ciudades que acogieron las protestas, convocadas también por la plataforma feminista Libres y Combativas bajo el lema "No es abuso, es violación".



"Nosotras sí te creemos", "tranquila, hermana, ésta es tu manada", "ninguna agresión sin respuesta", "sola, borracha, quiero llegar a casa", "con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca", "esto pasa por un gobierno facha" o "no es no. Todos los hombres no somos iguales", fueron algunas de las frases más repetidas.

También se pudieron ver carteles en los que se leían consignas como "nací mujer y no moriré por serlo", "grita por las que no pueden", "nosotras somos la manada", "la calle es mía de noche y de día", "si no nos matan no nos creen" y "a ese magistrado no lo han violado".



Los convocantes quisieron así evidenciar la respuesta "de la juventud" a la "vergonzosa" sentencia, denunciar que se haya "perseguido a la víctima, mientras a los culpables se les deja prácticamente impunes", y exigir "la inhabilitación y expulsión fulminante de la judicatura de los jueces" de este caso, ya que, a su juicio, esta sentencia es "una auténtica invitación a violar y agredir a las mujeres".



Las multitudinarias protestas coincidieron los datos del balance de criminalidad en España, hecho público hoy por el Ministerio del Interior, que refleja un incremento del 28,4 % en el número de agresiones sexuales con penetración que tuvieron lugar en el país durante el primer trimestre del 2018.



Además, en ese mismo periodo subieron un 13,8 % los delitos contra la libertad sexual.



Las cifras no han pasado desapercibidas en un momento en el que la sentencia de "La Manada" ha abierto el debate en España sobre la necesidad de revisar el Código Penal y actualizar la definición de delitos sexuales.

Con ese objetivo, el Ministerio de Justicia ordenó la creación de una comisión de juristas que, en un principio iba a estar conformada solo por hombres, pero que finalmente, y tras una lluvia de críticas, tendrá una composición "equilibrada" de ambos géneros.



La comisión tiene el encargo del Ministerio de analizar la redacción del Código Penal en cuanto a los delitos contra la libertad sexual y hacer una propuesta sobre los posibles cambios.