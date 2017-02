Estudiantes inauguraron el Carnaval en la laguna de La Alameda, en Quito

Mojados, con harina y enlodados, así salieron varios estudiantes del centro de la ciudad que, la tarde de este viernes 3 de febrero de 2017, decidieron inaugurar el Carnaval en Quito. El escenario, nuevamente, fue la laguna del parque de La Alameda, en el centro de la ciudad.

Desde el mediodía, una 'batalla campal' se armó en las orillas y alrededores de ese depósito de agua. Estudiantes del colegio Mejía, Gran Colombia y Central Técnico, entre otros, empezaron el tradicional juego con agua, aprovechando la laguna.



Los jóvenes, en grupo, acechaban a sus compañeros secos. Cargados o por voluntad propia, chicos y chicas terminaron en el agua. Como eso no era suficiente, había quienes, armados con tinta o huevos, remataban a quienes ya estaban mojados. Esto fue todo un espectáculo para quienes transitaban por el parque. En los puentes que cruzan la laguna, los curiosos observaban y se reían del juego de los adolescentes.

Mirtha Carrera, una transeúnte, dijo que ya es costumbre esto en estas fechas. "Con lo único que deberían tener cuidado es con los peces que habitan en la laguna. De ahí que gocen nomas".



Sin embargo, no todos estaban de acuerdo. Marlon Lincango, mientras los observaba, pedía que los controlen. "La Policía y los metropolitanos deberían cuidar que no se golpeen ni se hagan daño. Por momentos ya se ponen bastante groseros", comentó.

En los alrededores del parque, efectivos de la Policía Nacional y Metropolitana, patrullaban el sector. No hubo ningún impedimento para el juego de los estudiantes.



Los estudiantes no fueron los únicos que festejaron. Los comerciantes informales también aprovecharon para vender huevos, espuma de carnaval y tinta a los jóvenes.