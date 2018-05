Más de 200 estudiantes se capacitaron en el uso de bicicleta eléctrica en Quito

LEA TAMBIÉN

Más de 200 estudiantes de colegios y universidades fueron capacitados hoy, viernes 11 de mayo del 2018, en el parque Bicentenario, en el norte de Quito, sobre el uso adecuado de la bicicleta pública.

Al menos 4 654 personas ya forman parte de este sistema de movilidad sostenible, pero la intención de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) es que esta cifra incremente. De allí que se empezó a capacitar a los más jóvenes de la ciudad.



Durante el taller los estudiantes aprendieron los derechos y obligaciones de los ciclistas, además conocieron el manejo de las bicicletas eléctricas.



En la ciudad existe una flota total de 333 bicicletas eléctricas.



"Por el momento 296 están operativas y 37 serán entregadas la próxima semana pues están en mantenimiento correctivo", sostuvo Diego Naranjo, director de Seguridad Vial de la AMT.



Sin embargo, algunas personas no se animan a usar estas bicicletas y prefieren las manuales. Esto por cuanto creen que se debe realizar una capacitación especial para poder montar una de ellas.



Ese es el caso de Alejandro Salazar, quien prefiere seguir montando la bicicleta tradicional. "Tengo entendido que para usar las bicicletas eléctricas debes seguir un curso, sino no te las prestan. Como no he hecho ningún curso sigo usando la manual".



Naranjo explica que para hacer uso de estas bicicletas solo se requiere de una explicación técnica por parte del operador que se encuentra en la estación para conocer cómo se debe usar este tipo de bicicletas.



Allí se enseña por ejemplo que la bicicleta eléctrica tiene tres marchas y para que sirve cada una de ellas, además que el usuario no debe salirse de la ruta porque estas cuentan con GPS y finalmente se da una recomendación de entregar la bicicleta lo más pronto posible en caso de lluvia, porque esto podría averiar algún sensor.



Para poder formar parte del sistema de bicicleta pública es necesario que el interesado ingrese a la página www.biciquito.gob.ec. Allí deberá descargar e imprimir el formulario, llenarlo y adjuntar algunos requisitos que se detallan en la página.



Esa documentación deberá ser entregada en la AMT y posteriormente recibe un carnet.



En el caso de los menores de edad, existe la posibilidad de que quienes se encuentren entre los 16 y 17 años también puedan formar parte del sistema.



En estos casos además de los requisitos se deberá adjuntar un escrito del representante legal y la copia de su cédula.



El próximo viernes 18 de mayo del 2018 se realizará otra capacitación integral abierta a la ciudadanía.