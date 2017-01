Estudiante que disparó en escuela de México se suicido, dejó cuatro heridos

Un estudiante de secundaria disparó este miércoles 18 de enero del 2017 contra sus compañeros en un colegio de Monterrey, ciudad industrial del noreste de México, y luego se suicidó en un inédito suceso que dejó cuatro heridos, informaron autoridades del estado de Nuevo León.

Tres de los heridos “siguen estando en riesgo” informó el gobernador del estado mexicano Nuevo León, Jaime Rodríguez, en conferencia de prensa. Respecto al agresor, quien se disparó, “me informan que ya le retiraron la atención médica porque tenía muerte cerebral y ha fallecido” , dijo el mandatario local.



Por su parte Aldo Fasci, vocero del grupo coordinación de Seguridad de Nuevo León, dio a la prensa, tras los sucesos, la lista de los heridos.



Fasci informó que son 4 heridos, tres se encuentran en estado grave. Uno de ellos es una maestra de la institución educativa.

En un inicio, la cartera regional de Protección Civil había reportado tres muertos, y peritos forenses fueron enviados a la escuela privada, donde confirmaron que las víctimas no habían fallecido si no que estaban heridas de gravedad.



A decir de Fasci, el atacante, quien es alumno regular del colegio, estaba en tratamiento psicológico por depresión, y aclaró que aún no se ha identificado el móvil que llevó al joven a desatar el ataque.



Según han descrito autoridades a diversos medios, existe un video de las cámaras de seguridad del colegio en el que se observa al adolescente sacar el arma y disparar.



“Está unos momentos ahí apuntándole a otros alumnos y luego se dispara” a sí mismo, indicó Fasci.

A decir del funcionario, el agresor “traía el arma desde su domicilio”, una pistola calibre 22, aunque se negó a revelar como el chico tuvo acceso a ella para no entorpecer las investigaciones.



Fasci culpó a Internet de lo sucedido pues hoy día los jóvenes “tienen acceso a todo en las redes sociales, esto es producto sin duda de lo que vieron en redes sociales en otros países”, por lo que llamó a los padres de familia a prestar más atención a sus hijos.



Se trata de una “situación inédita, nunca había pasado esto”, recalcó Fasci.



Tras solidarizarse con los familiares de los heridos, Jaime Rodríguez instó a los padres a que apoyen el regreso de la “operación mochila segura”, una legislación por la cual se revisaba a los estudiantes de Nuevo León antes de ingresar a las aulas y que “incluso fue cuestionada por la Comisión de Derechos Humanos".



“Como padre de familia y Presidente, me duele mucho lo que pasó esta mañana en un colegio de Monterrey", escribió en su cuenta de Twitter el presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien se solidarizó con las familias y la comunidad escolar.

La protección de las escuelas es un debate recurrente también en la sociedad estadounidense, traumatizada con matanzas como la de Sandy Hook, en Connecticut (noreste) en 2012, en la cual fallecieron 20 niños.