Esteban Morales: ‘Se busca garantizar a los jueces y los fiscales’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Esteban Morales, director de Transparencia de Gestión de la Judicatura.



¿Cuán importantes es que el país tenga una Unidad Especializada en Crimen Organizado, para que trate los juicios que se ventilan en la frontera?

Lo importante es que con esto se garantiza la seguridad del jueces y fiscales. Si bien ellos ya cuentan con una seguridad específica, los esquemas de cuidado que tiene Quito son distintos y más fuertes. Por eso se vuelve indispensable la necesidad de que venga a Quito y se centralice esto. Ahora, el tema no es nuevo en el mundo. Son esquemas que lo han seguido quienes han vivido fenómenos terroristas de ese nivel. De hecho, el presidente del poder judicial de España, Carlos Lesmes, decía que también hicieron lo mismo cuando el ETA empezó a atacar en el país Vasco. Llevaron todos los casos a Madrid.



¿Qué se logra con el traslado de los casos de la frontera a la capital?

​

Se reducen los riesgos de exposición de jueces, fiscales y demás servidores judiciales. También se reduce el nivel de riesgo al que esa población fronteriza está expuesta. Mire, realizar una audiencia en San Lorenzo no es lo mismo que hacerla en Quito, con policías de élite y FF.AA, que tienen su sede aquí. En las localidades más pequeñas, la comunidad se conoce y sabe dónde vive la familia del juez, dónde estudia la hija del juez, a qué hora sale el juez y eso afecta.



¿Qué han dicho, por ejemplo, los jueces de San Lorenzo, en Esmeraldas?

​

Hay que tomar en cuenta que nuestros jueces de San Lorenzo fueron quienes motivaron este pedido a la Judicatura. Ahora mismo cada uno de ellos tiene seguridad especial e individual con policías. Su familia también cuenta con seguridad. Pero nos decían lo siguiente: por más que nos den toda la policía que sea necesaria seguimos viviendo en una localidad que, en seguridad, no nos puede dar todas las garantías que requeriríamos y estamos expuestos. Ellos pedían que pensemos en un proyecto como este, para poder evitar que haya un riesgo.



Ahora, juristas han dicho que no se necesita más jueces, sino que se los prepare mejor.

​

No se trata de más jueces. Son los jueces que ya tenemos y que voluntariamente se unirán a la Unidad.



También se ha dicho que traer los casos a Quito pondría en riesgo a la ciudad.

​

Para nada. Cualquier intento contra la justicia o ciudadanía es muy complejo.



El lunes 14 debía entrar a operar esa Unidad, pero el caso pasó a la Corte Constitucional, para que se pronuncie sobre su creación. ¿Cuándo entrará a operar?

​

Todos los trabajos están listos. Cuando la Corte Constitucional lo decida lo implementaremos de inmediato.



¿No hay el temor de que el caso se dilate en la Corte? Mientras esto se resuelva, ¿los casos seguirán en las oficinas judiciales de la frontera norte?

​

Sí. Es una realidad que ya la compartimos con los jueces de San Lorenzo y Quinindé.