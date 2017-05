Estadounidense es retenido en Corea del Norte por intento de derrocamiento

El Gobierno de Corea del Norte confirmó el miércoles 3 de mayo del 2017 que mantiene retenido a un estadounidense que fue arrestado hace dos semanas por supuestamente intentar derrocar al régimen del país comunista.

El detenido es Kim Sang-doc, un profesor estadounidense que se encontraba en el país invitado por la Universidad de Ciencia y Tecnología de Pyongyang. Fue arrestado el 22 de abril en el aeropuerto de la capital cuando se disponía a abandonar el país.



"Fue interceptado por cometer actos criminales de hostilidad destinados a derrocar a la República Popular Democrática de Corea (RPDC) no solo en el pasado sino también durante su última estancia antes de ser interceptado", afirmó la Agencia Central de Noticias de Corea.



La prensa surcoreana ya había informado el 23 de abril sobre la detención de un estadounidense, aunque no se había dado a conocer su nombre. Según la agencia de noticias surcoreana Yonhap, se trata de un antiguo profesor de la Universidad de Yanbian (China) y tiene cerca de 60 años.



Al menos otros dos estadounidenses están retenidos actualmente en Corea del Norte. Según el Departamento de Estado norteamericano, al menos 14 de sus ciudadanos fueron detenidos en el país comunista en la última década.



Esta nueva detención llega en medio de un aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte por el programa nuclear y misilístico de este último. Pyongyang incrementó sus programas bajo el liderazgo de Kim Yong-un y el año pasado llevó a cabo dos ensayos nucleares y lanzó 20 misiles balísticos.



El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó en varias ocasiones con actuar en solitario contra Pyongyang y no descartó un ataque militar.