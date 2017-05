EE.UU. podría prohibir laptops en todos los vuelos internacionales

Estados Unidos podría ampliar la prohibición de llevar laptops en la cabina a todos los vuelos internacionales, aseguró el domingo 28 de mayo del 2017 el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly.

Actualmente Estados Unidos prohíbe llevar dispositivos electrónicos grandes, como laptops o tablets, en la cabina de los vuelos que llegan al país desde diez aeropuertos de ocho naciones de Oriente Medio.



Ante la consulta de si esta prohibición podría extenderse a todos los vuelos internacionales, Kelly dijo a Fox News que "podría" y añadió que los ataques terroristas a vuelos son "una amenaza real".



"Es algo con lo que los terroristas están realmente obsesionados, la idea de derribar un avión en vuelo. En particular si se trata de un aparato estadounidense, en particular si está lleno de estadounidenses", manifestó.



Kelly indicó asimismo que se están desarrollando nuevas tecnologías de seguridad para la aviación. "Pero es una amenaza realmente sofisticada, así que me reservaré la decisión hasta que veamos hacia dónde se dirige", añadió ante la consulta sobre la posibilidad de extender la prohibición.



La medida está vigente en vuelos directos que llegan a Estados Unidos desde aeropuertos en Turquía, Líbano, Jordania, Egipto, Kuwait, Arabia Saudí, Qatar y Marruecos.



La prohibición afecta a laptops, tables, lectores de e-book y cámaras, que deben ir con el equipaje despachado. La excepción son dispositivos médicos aprobados, pero deben ser sometidos a una revisión especial.