Estados Unidos podría prohibir laptops en vuelos desde Europa

El Gobierno estadounidense está considerando prohibir llevar en cabina laptops y dispositivos electrónicos similares en algunos vuelos procedentes de Europa, lo que supondría una extensión de la medida ya vigente en aeropuertos de ocho países de Oriente Medio, dijeron hoy, 25 de abril de 2017, medios británicos.

Las autoridades estadounidenses están "contemplando extender la prohibición" a aeropuertos en Europa, entre ellos posiblemente también aeropuertos británicos, indicó el periódico The Guardian citando a funcionarios británicos.



The Times citó a una fuente anónima que aseguró que el Gobierno británico "está preparado para que Washington extienda sus restricciones de seguridad a vuelos procedentes de Europa". "Los responsables de seguridad británicos han sido alarmados de que Estados Unidos planea imponer su prohibición de laptops en vuelos procedentes de algunas partes de Europa, una decisión que podría ser aplicada en unas semanas", dijo el periódico.



También, The Times citó a un funcionario estadounidense no identificado que dijo que la decisión de extender la prohibición "no está lejos" y que Reino Unido está entre los países en consideración.



Estados Unidos anunció el mes pasado una prohibición de los dispositivos electrónicos grandes en las cabinas de los vuelos directos procedentes de 10 aeropuertos de Turquía, el Líbano, Jordania, Egipto, Kuwait, Arabia Saudí, Qatar y Marruecos.



El país aseguró que las autoridades de inteligencia sospechan que grupos terroristas podrían "atentar contra aviones comerciales con artefactos explosivos escondidos en diferentes productos de consumo".



Estos dispositivos deben ser colocados por tanto en el equipaje facturado, excepto los aparatos de uso médico aprobados, que pueden ser introducidos en cabina después de ser examinados.



Reino Unido siguió a Estados Unidos en la prohibición de las computadoras portátiles y otros dispositivos electrónicos grandes en la cabina de algunos vuelos procedentes de países de Oriente Próximo y de África.