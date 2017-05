Gobierno de EE.UU. niega que Trump reveló fuentes inteligencia a Rusia

Medios estadounidenses acusaron hoy (15 de mayo de 2017) al presidente Donald Trump de haber compartido información altamente clasificada sobre la organización Estado Islámico durante una reunión con funcionarios rusos, algo que la Casa Blanca se apresuró a desmentir.

Según los diarios Washington Post y The New York Times, el hecho tuvo lugar la semana pasada durante una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguei Lavrov, y el embajador ruso, Serguei Kislyak, en Washington.



La información provenía de un país "amigo" de Estados Unidos, había sido recogida en el círculo interno del EI y no había sido compartida con los aliados de Washington en la lucha contra esa organización terrorista, añadió el diario citando a fuentes no identificadas.



Según esta versión, en la reunión se habló sobre un plan del EI para atentados en aviones a través de ordenadores portátiles. Entre los datos que el presidente supuestamente reveló figuran la ciudad dentro del área de dominio del EI en la que el socio de Estados Unidos, no identificado, recogió la información.



Al revelar los datos, Trump puso en peligro a una fuente de inteligencia crucial en la lucha contra esta organización terrorista en Siria e Irak, añadió el diario.



El socio en cuestión no había dado autorización a Estados Unidos para revelar estos datos a Rusia. "Parece que Trump fue muy imprudente y no tuvo conciencia de la gravedad de las cosas con las que estaba lidiando, especialmente cuando se trata de inteligencia y seguridad nacional", dijo un ex funcionario estadounidense descrito por el periódico como cercano a actuales miembros de la administración Trump.



Pero el consejero nacional de Seguridad, Herbert Raymond McMaster, se enfrentó a la prensa y en breves declaraciones salió a desmentir el informe, calificándolo como falso.



McMaster aseguró que en la Salón Oval no se dijo ninguna información que no hubiera sido revelada con anterioridad. "Yo estuve ahí. No pasó nada", afirmó. "Durante la reunión del presidente Trump y el ministro de Exteriores Lavrov se habló sobre una amplia variedad de temas, incluyendo los esfuerzos conjuntos y las amenazas en el campo de la lucha antiterrorista", relató.



En el encuentro "se discutió sobre detalles en torno a amenazas específicas, pero no se habló sobre fuentes, métodos u operaciones militares", aseguró.



El consejero añadió que en la reunión estuvo presente también el secretario de Estado, Rex Tillerson, quien recuerda los hechos de la misma forma.

La oposición lanzó duras críticas contra Trump. El líder de la oposición en el Senado,Charles Schumer, calificó la información como irritante. "El presidente le debe una explicación a los servicios secretos, al pueblo estadounidense y al Congreso", afirmó.