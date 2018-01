 Una niña  muere atropellada por un tren mientras miraba su teléfono en EE.UU.

Una niña de 11 años murió atropellada por un tren en la ciudad de Haines City (centro de Florida, Estados Unidos) al cruzar la vía del ferrocarril mientras miraba su teléfono celular con los auriculares puestos, informaron hoy, medios locales.

El canal de noticias WFLA señaló que el conductor vio a Yazmin White mirando su teléfono y que, a pesar de tocar la bocina repetidas veces, la niña no se dio cuenta de que el tren se aproximaba a gran velocidad.



La joven fue atropellada por un tren de pasajeros Amtrak con destino a la localidad de Winter Haven que viajaba a una velocidad aproximada de 68 millas por hora (109 kilómetros por hora).



Según el canal WFTS, el conductor intentó frenar al ver que la niña no oía la bocina y no ha sido imputado por el accidente.