Para EE.UU., alarde de misiles prueba que Rusia viola tratados sobre armamentos

La presentación realizada por el presidente ruso, Vladimir Putin, de misiles aparentemente nuevos en el arsenal de ese país fue un gesto irresponsable y demuestra que Moscú viola tratados sobre control de armamento, afirmó este jueves 1 de marzo del 2018 la portavoz del Departamento de Estado estadounidense.

“No lo consideramos el gesto de un actor internacional responsable”, afirmó Heather Nauert, quien criticó también que, al hacer la presentación, Putin haya utilizado una animación que mostraba misiles golpeando al territorio de Estados Unidos.



La portavoz dijo que el discurso de aproximadamente una hora pronunciado por Putin para presentar la más moderna tecnología de armamento de su ejército ayudó a “confirmar lo que Estados Unidos ya sabía desde hace tiempo”.



De acuerdo con Nauert, “Rusia ha desarrollado desestabilizadores sistemas de armamentos en los últimos 10 años en violación directa de sus obligaciones” que se desprenden de los tratados sobre control de armas, en especial el firmado en 1987 por Washington y Moscú.

Estados Unidos consideró que Moscú viola tratados sobre control de armamento, tras la presentación de misiles nuevos que hizo Putin. Foto: EFE



Al presentar los nuevos recursos misilísticos, Putin había afirmado que se trataba de una respuesta a las actividades militares estadounidenses.



Putin presentó misil intercontinental nuclear que desafía a EE.UU.



Vladimir Putin presentó hoy 1 de marzo del 2018 nuevos tipos de armas con capacidad nuclear que aseguró son imposibles de interceptar, en respuesta al escudo antimisiles de Estados Unidos, país al que acusó de infringir los tratados internacionales de desarme.



Sin embargo, expertos occidentales pusieron en duda los datos sobre el nivel de desarrollo de los sistemas presentados por Putin. Durante su tradicional discurso sobre el estado de la Nación ante las dos cámaras del Parlamento, el mandatario anunció un misil balístico intercontinental bautizado Sarmat, y un nuevo tipo de torpedo, ambos con alcance casi ilimitado.

Vladimir Putin anunció este 1 de marzo del 2018, el arsenal de armas con las que cuenta Rusia. El mandatario aseguró que pueden superar el escudo antimisiles de EE.UU. Foto: EFE



Tras acusar a Estados Unidos de incumplir el tratado START de reducción de armas nucleares, Putin mostró videos del nuevo misil balístico Sarmat, que pesa más de 200 toneladas, y del "dron submarino"mientras era intensamente aplaudido. La actitud de Estados Unidos rompe "el equilibrio estratégico" y Rusia está creando nuevos sistemas como respuesta, señaló el mandatario cuando quedan algo más de dos semanas para las elecciones presidenciales en las que vuelve a ser candidato para un cuarto período.



Putin también presentó un misil hipersónico llamado Kinzhal (Puñal), que también puede portar ojivas nucleares, y otro impulsado por energía atómica. Ninguna de estas armas se puede interceptar con los sistemas actuales. Algunas ya se encuentran en funcionamiento, indicó.



La posesión de armas hipersónicas tiene muchas ventajas en la lucha armada porque podrían ser invulnerables ante los sistemas actuales porque son más rápidas, explicó Putin.



Sin embargo, el experto en armas alemán Robert Schmucker dudó sobre todo de los datos proporcionados sobre el misil propulsado por energía atómica. "Será demasiado pesado. No me puedo imaginar que puedan crear un pequeño reactor nuclear volador", contó a DPAa el catedrático de Tecnología Astronáutica de la Universidad Técnica de Múnich. "No considero que sea creíble", añadió.



Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos han caído últimamente a su peor nivel desde la Guerra Fría y ambos apoyan a bandos opuestos en las guerras de Ucrania y Siria.