EE.UU. arresta a migrante mexicano 'dreamer' protegido por DACA para deportarlo

Las autoridades migratorias de Estados Unidos detuvieron a un joven mexicano para deportarlo pese a que está protegido por un decreto que impide su expulsión del país, informaron el miércoles 15 de febrero del 2017 a la AFP sus abogados y el gobierno.

El arresto de un joven protegido por el DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals en inglés), hecho inédito según sus abogados, plantea dudas sobre el futuro de unos 750 000 inmigrantes que se acogieron a este decreto firmado por el expresidente Barack Obama en 2012.



Daniel Ramírez Medina, de 23 años, fue arrestado el viernes pasado por agentes migratorios cerca de Seattle (noroeste). Los agentes llegaron a su hogar para detener a su padre, que tampoco tiene papeles y ya había sido deportado una vez, y terminaron arrestando a ambos, dijeron a la AFP abogados de derechos humanos que lo defienden de manera gratuita.



Ramírez, que llegó a Estados Unidos con sus padres cuando tenía siete años, tramitó el DACA por primera vez en 2014 y lo renovó el 5 de mayo de 2016. Eso permite al joven, que ya es padre de un niño de tres años nacido en Estados Unidos, residir y trabajar legalmente en el país al menos por dos años más.



"Sin precedentes e injustificado"



Su arresto “no tiene precedentes y es injustificado” , y además “viola las promesas que se le hicieron a él y a otros que obtuvieron el DACA”, dijo Mark Rosenbaum, uno de sus abogados del bufete Public Counsel, en un comunicado.



El DACA fue creado como una medida temporal para evitar la deportación de cientos de miles de jóvenes traídos por sus padres a Estados Unidos cuando niños, que vivieron casi toda su vida aquí y están totalmente integrados a la cultura estadounidense.



“Los agentes detuvieron a Ramírez en base a su propia admisión de que está afiliado a una pandilla, y al riesgo de seguridad pública”, dijo a la AFP una portavoz de la agencia migratoria (ICE), Rose Richeson.

Los abogados de Ramírez, no obstante, afirman que esto no es así y que su cliente no tiene antecedentes penales.



“Ramírez nos dijo que fue presionado a admitir que integraba una pandilla, pero dice que no lo admitió y que no es miembro de una pandilla”, explicó a la AFP Ethan Dettmer, del bufete Gibson, Dunn & Crutcher, uno de sus defensores. "Lo que está diciendo el gobierno no es verdad”, denunció.



El Departamento de Seguridad Interior insistió el miércoles de noche en un comunicado que Ramírez es miembro de una pandilla y recordó que desde que existe el DACA en 2012 unos

1 500 poseedores de este estatus lo han perdido debido a una sentencia penal o por pertenecer a una pandilla, aunque no hayan cometido delitos.



Las autoridades migratorias arrestaron al menos a 680 extranjeros en todo el país la semana pasada para deportarlos, parte de la promesa del presidente Donald Trump de expulsar a millones de indocumentados, sobre todo latinos. No todos tenían antecedentes penales.



El gobierno mexicano está otorgando asistencia legal y consular a Ramírez, dijo por su lado Carlos M. Sada, subsecretario para América del Norte del gobierno mexicano, en su cuenta de Twitter.



“México y EEUU son vecinos, amigos y aliados que deben continuar trabajando para el desarrollo y la competitividad de América del Norte”, escribió Sada, que fue embajador mexicano en Washington hasta enero pasado.



Muchos se preguntan ahora si el arresto de Ramírez representa un cambio en la política migratoria estadounidense.



Una audiencia sobre el caso tendrá lugar este viernes en una corte de Seattle.



Indignación



El arresto de Ramírez generó indignación en organizaciones de defensa de los inmigrantes y entre varios políticos demócratas.



“Hay preguntas sin responder” sobre el arresto de Ramírez, dijo el alcalde de Seattle, Ed Murray, en un comunicado colgado en Twitter. La agencia migratoria “debe divulgar más detalles sobre qué provocó este arresto, incluido si la detención de alguien que posee el DACA es un cambio en la política migratoria”, afirmó Murray.



“Un dreamer de 23 años. Sin antecedentes penales. Esto es indignante”, tuitéo la senadora demócrata por California Kamala Harris.



“La prioridad de la agencia migratoria no debe ser perseguir a quienes poseen el DACA. Son gente joven que trabaja y contribuye a este gran país”, sostuvo el senador demócrata por Nueva York Charles Schumer, también en Twitter y tanto en español como en inglés. Schumer pidió a la agencia migratoria “liberar a Daniel inmediatamente”.