Según la viuda de Jorge Gabela, perito reveló que generales de la FAE  y el caso Dhruv están vinculados al asesinato

“Quedan confirmadas tres cosas: detrás del asesinato de mi esposo estuvieron generales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE); lo segundo es que fue un crimen organizado y el móvil fueron las denuncias sobre los helicópteros Dhruv”. De esta forma resumió Patricia Ochoa, esposa del general Jorge Gabela, la versión que durante tres horas dio el perito Roberto Meza a la Fiscalía, la mañana de este martes 19 de junio del 2018.

Meza fue contratado por el Estado para investigar la muerte del excomandante de la FAE, ocurrida en el 2010.



Según Ochoa, con el testimonio de Meza también se confirmó que hubo ocultación de información por parte de funcionarios del Estado sobre este caso.



Ella explicó en el perito afirmó a la fiscal Silvia Juma que sí entregó el tercer producto o informe de su investigación sobre la muerte del general al Ministerio de Justicia y allí incluyó nombres de oficiales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), quienes estarían involucrados.



Pero que ese documento no ha sido hasta el momento entregado a la Fiscalía ni a la familia. Sin embargo Meza ha dicho que sí lo entregó al Comité Interinstitucional que se creó con los Ministerios de Justicia, del Interior, Defensa, entre otras instituciones para esclarecer ese caso.



“Llegado el momento, como está la situación, ya no habrá nada oculto. Tendrán cada uno de los ministros del Comité que dar cuentas al Ecuador y a la Justicia”, dijo la viuda.



El abogado de la familia, Ramiro Román agregó que Meza desconoció la información que fue enviada por el Ministerio de Justicia a la Fiscalía.



“No es el (documento) original y que ahora tiene que aparecer. La documentación enviada por el Ministerio de Justicia es totalmente falsa, porque no consta ni la sumilla ni su firma”, mencionó.



El abogado Román afirmó que los miembros de ese Comité, en el 2012, fueron Lenín Lara, José Serrano, Johana Pensántez, Ledy Zúñiga, Fernanda Espinosa, Fernando Cordero.



La semana pasada, Lenín Lara dijo que no conoció el informe y que se envió directamente a la Presidencia de la República.



Adelantó que pedirá que a todos ellos sean llamamos a declarar incluído el expresidente Rafael Correa, quien, según el Decreto con el que se creó ese equipo de trabajo, él debía ser informado de las conclusiones finales de la investigación.