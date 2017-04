España pierde población ante salida de extranjeros; ecuatorianos entre los mayores descensos

La población española volvió a reducirse por quinto año consecutivo, esta vez en 17 982 personas, con lo que, a enero de 2017, el número de habitantes es de 46,5 millones, debido a la salida de extranjeros, que superan a los españoles que regresan, informó hoy, miércoles 26 de abril, el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Desde 1998, la población española aumentó ininterrumpidamente hasta 2012, en plena crisis económica, cuando se invirtió la tendencia que, cinco años después, no se ha revertido.



A lo largo de 2016 abandonaron España 68 723 extranjeros (los pertenecientes a la UE disminuyeron en 80 978 y los no comunitarios aumentaron en 12 255), un año en el que se inscribieron 50 741 españoles. Además, en 2016 150 000 personas adquirieron la nacionalidad española.



Del total de ciudadanos inscritos en España, 41,9 millones tienen nacionalidad española y 4,5 son extranjeros, un colectivo que ya sólo representa el 9,8 % de la población inscrita.



Explica el INE que, desde el 2000 el aumento de la población española se debió a la inscripción de extranjeros, cuya cifra pasó de 923.879 ese año a 5,7 millones en 2011.



Pero, como consecuencia de la crisis económica que asoló España a a partir de 2008, la mayoría de ellos, ante la imposibilidad de continuar trabajando optó por regresar a su país de origen o emigrar a otro lugar.



A partir de ese momento, la cifra de extranjeros comenzó a descender, produciéndose la mayor caída en 2013 con la salida de más de medio millón.



Por sexos, un 49 % son hombres y un 51 % mujeres, y por edad, la media tiene 42,9 años (43,7 años los españoles y 35,8 los extranjeros).



Por lugar de nacimiento, el 86,8 % de la población ha nacido en España y el 13,2 % en el extranjero. Destaca el INE que, sólo el 35,3 % de los españoles tienen entre 16 y 44 años mientras que en el caso de los extranjeros el porcentaje se eleva al 56 %.



Del total de extranjeros de la UE inscritos en España (1,76 millones), los más numerosos son los rumanos (684 532), los británicos (236 669) y los italianos (189 005), mientras que entre los no comunitarios, destacan los marroquíes (747 872), chinos (207 593) y colombianos (145 055).



A lo largo de 2016 aumentaron los ciudadanos procedentes de Venezuela, China e Italia y los mayores descensos se produjeron entre los de Rumanía, Reino Unido y Ecuador