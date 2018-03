Madrid ve 'una buena noticia' la detención de Puigdemont

La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, consideró este lunes 26 de marzo del 2018 "una buena noticia" el arresto el domingo del expresidente catalán Carles Puigdemont en cumplimiento de una orden europea de detención activada por España.

"Creo que a los demócratas que confiamos en el Estado de derecho nos tranquiliza ver que las instituciones funcionan y que en este país todos somos iguales ante la ley y nadie puede infinitamente seguir burlándose de la Justicia", dijo la "número dos" de Mariano Rajoy en la sede del Gobierno en Madrid.



Sáenz de Santamaría admitió que el Ejecutivo vivió estos días con "mucha atención y mucha intensidad". Rajoy mantuvo un contacto permanente con el socialista Pedro Sánchez, líder de la oposición, y el liberal Albert Rivera, jefe del antiindependentista Ciudadanos, señalaron fuentes del Gobierno citadas por la agencia Europa Press.



El Gobierno español rompió así el silencio que había mantenido el domingo 15 de marzo del 2018 ante la detención de Puigdemont y las protestas e incidentes que tuvieron lugar más tarde en Barcelona.



También el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se refirió hoy a ambos temas para ratificar la validez del Estado de derecho en España y recordar que las leyes "están para cumplirlas". "La Justicia en España, igual que todos los países de la Unión Europea, es igual para todo el mundo", dijo Zoido en una rueda de prensa.



"Todos tenemos la obligación de cumplir las leyes". Zoido desmintió cualquier motivación política de las causas judiciales abiertas contra los responsables del plan independentista en Cataluña, que abrió una crisis institucional sin precedentes en España y por el que hay 25 procesados, nueve de ellos en prisión preventiva y seis fuera de España, incluido Puigdemont.



"En España hace ya mucho tiempo que no existen presos políticos", sostuvo Zoido. "Nuestro sistema de libertades está garantizado no solo en la Constitución, sino también en la división de poderes que afortunadamente tenemos en España".



El titular de Interior comentó también los disturbios que se produjeron el domingo durante protestas independentistas contra la detención de Puigdemont y que acabaron con 92 personas atendidas, 23 de ellas policías, y nueve detenidos, cinco de los cuales quedaron en libertad.



"No sé dónde estaban los del movimiento separatista que decían que eran pacíficos y no iban contra nadie", cuestionó el ministro. "Ahí están las pruebas y las imágenes de lo que ha venido sucediendo los últimos días en Cataluña".



Puigdemont fue detenido el domingo tras cruzar la frontera norte de Alemania en un coche cuando regresaba a Bruselas. El Tribunal Supremo español había reactivado el viernes una orden de captura contra el expresidente, que está procesado por un delito de rebelión vinculado al plan soberanista catalán, que abrió una grave crisis en España.