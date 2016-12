Esmeraldas pide que la visiten y Manabí está lista para los feriados

En las playas del poblado de Atacames se puede vacacionar durante estos dos feriados, porque su infraestructura no fue afectada por los sismos del 19 de diciembre. Los daños graves están en Tonsupa.

El sector turístico de Manabí está listo para recibir a los turistas en Navidad y fin de año.



La presidenta de la Cámara de Turismo de Atacames, Sara Moyano, dice que 300 de los 400 hoteles de la ciudad están en condiciones de recibir a los viajeros. Hay hoteles que no fueron afectados por los sismos, según la evaluación del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), aseguró el gobernador de Esmeraldas, Gabriel Rivera.



Igual ocurre en Same y la playa de Mompiche, donde están listos para acoger a los turistas. En esa zona no se registran daños a la hotelería.



El día del sismo, de 5.7 grados, los vacacionistas cancelaron el 40% de las reservaciones que habían hecho para pasar las fiestas de fin de año, por temor a los movimientos.



El presidente de la Cámara provincial de Turismo de Esmeraldas, Carlos Acosta, comenta que las alternativas para los turistas son las playas de Las Palmas, en Esmeraldas; Las Peñas y Mompiche.

Desde el Municipio de Esmeraldas se promociona la campaña ‘Yo sí voy a Esmeraldas’, para motivar a que los turistas lleguen a Las Palmas y balnearios de la provincia.



En Las Peñas se espera a viajeros de Imbabura y ciudades colombianas, como Pasto, Cali, Bogotá, Ibagué, que suelen llegar en estas fechas.



Las Peñas tiene 40 hoteles, entre ellos Playa Grande, Bambuco, Casa Blanca y María José; este último con capacidad para 320 personas.



Raúl Vásquez, gente del Hotel Casa Blanca de Las Peñas, invitó a que visiten las playas del norte durante el feriado.



En Manabí, el prefecto Mariano Zambrano también hizo una invitación para que los turistas visitaran las playas, cascadas y museos arqueológicos como el de Jama o Montecristi. “Las zonas turísticas están en perfecto estado, los sismos casi no se han sentido”.



Para resguardar la seguridad de los turistas, el Comité de Operaciones de Emergencia de Manabí creó un plan de contingencia que arranca hoy al mediodía y durará hasta el 26 de diciembre. Para fin de año empezará el viernes y terminará el domingo.

El nuevo malecón de Las Palmas, en la ciudad de Esmeraldas, es uno de los atractivos que se promociona. Foto: Marcel Bonilla / EL COMERCIO

Alrededor de 5 000 funcionarios entre médicos, policías, rescatistas y agentes de tránsito custodiarán 22 sitios turísticos de Manabí.



Una de las actividades que tendrá presencia policial será la fiesta electrónica que se organiza en Pedernales para recibir el 2017. Será en el malecón y empezará a las 18:00. Se tiene previsto que a ese cantón lleguen 20 000 turistas durante el feriado, según el Municipio.



Los comerciantes, hoteleros y el Municipio realizaron una minga para embellecer la ciudad. Pintaron las fachadas y recogieron escombros.



En Cojimíes, norte de Pedernales, se harán recorridos marítimos para avistar delfines, desde USD 10. “En esta época del año, los hemos visto varias veces”, señaló el operador turístico Jofrey Guerrero.



En Canoa, balneario del cantón San Vicente, se espera recibir turistas para fin de año. Ahí se organiza un concurso de monigotes y a la medianoche del 31 de diciembre se brindará un espectáculo con fuegos artificiales.



En Manta se realizará un evento similar. Ese día habrá un festival de pirotecnia como un homenaje a las víctimas del terremoto en Tarqui.



Crucita (Portoviejo) organizará los festejos en los hoteles malecón. En el restaurante La Loma se tiene previsto presentaciones artísticas y cenas con mariscos. También se ofertan vuelos en parapente desde USD 35 y deportes acuáticos desde USD 10.



Según la coordinadora zonal 4 de Turismo, Gema Cevallos, se tiene previsto que estos dos feriados reactiven la economía manabita. Se calcula que 80 000 personas visitarán esa provincia.