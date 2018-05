Esmeraldas espera que los turistas vuelvan a confiar en sus playas y retornen

LEA TAMBIÉN

Con folclor, gastronomía tradicional y ofertas que van desde el 30 al 50% de descuento en alojamiento y alimentación, Esmeraldas espera que los turistas vuelvan a sus playas que, a decir de sus autoridades, cuentan con la suficiente seguridad en los sitios de mayor interés turístico.

El sector se ha preparado para estos tres días de feriado, que comenzarán el viernes 25 de mayo del 2018 y se prolongarán hasta el domingo 27 de mayo.



Según Byron Aparicio, alcalde de Atacames, el sector hotelero de la ciudad acordó una rebaja en sus precios para tornarse un destino atractivo para los ecuatorianos, especialmente en este feriado del 24 de Mayo, por la Batalla de Pichincha. “Atacames, Tonsupa, Súa, Tonchigue, entre otros destinos, están preparados para este feriado. Vengan a disfrutar del calor humano de los atacameños, porque somos una tierra de paz que tiene muchos entretenimientos”.



El burgomaestre reconoce que la crisis se originó luego de la incertidumbre generada tras los atentados a inicios del 2018. “Veníamos con un repunte importante hasta que se dio la explosión en Viche y la amenaza de bomba en Santo Domingo. Se observó que la gente empezó a regresarse luego de enterarse de esos hechos. Por favor ayúdennos, ya que Atacames ha sufrido inundaciones y terremotos y el 90% de la población vive del turismo. En feriados, se llega a generar una población flotante de 100 000 personas”, añadió Aparicio.



Para Lenín Lara, alcalde de Esmeraldas, los turistas deben perder el miedo de llegar a la provincia Verde, a la cual siente que injustamente la han catalogado de insegura. “Existe seguridad para que los turistas puedan disfrutar de uno de los bellos malecones de Sudamérica, como es el del balneario de Las Palmas, donde se proyecta la construcción de un teleférico turístico en los próximos meses, con una inversión cercana a los USD 18 millones”.



Para el coronel Julio Eduardo Navarrete, comandante Distrito de Esmeraldas, la respuesta del Estado fue “contundente” ante los hechos violentos en la frontera con Colombia, que está a 234 kilómetros de distancia.



“En el cantón Esmeraldas se transita libremente y se respeta los horarios turísticos. Tenemos operativos permanentes de seguridad y estableceremos controles en el tránsito. Somos la segunda subzona en reducción de delitos y desde que se renovó Las Palmas, no se ha escuchado de inconvenientes”, aseveró el oficial policial.



El capitán de Fragata de Estado Mayor, Ángel Moreno, capitán de puerto en Esmeraldas, añadió que su actividad es permanente en aguas territoriales ecuatorianas y que su despliegue de seguridad acompañará a las actividades que se realicen durante este feriado comprendido entre el 25 y 27 de mayo de 2018. “Los turistas pueden realizar su actividad recreativa en completa seguridad. El conflicto es en Colombia, no en nuestro país”.



Para Gustavo Loor, presidente de la Junta Parroquial de Tonsupa, la zona sur de Esmeraldas no tiene problemas ni relación con lo que sucede en la línea fronteriza con Colombia. “Han sido días difíciles por la falta de turistas, pero creemos que nuestro mensaje llegará a la sociedad y por solidaridad, ellos van a venir a nuestras playas. Salimos de un terremoto y vamos a salir de esta. Un 80% de los habitantes de Tonsupa vive del turismo y al no existir flujo de visitantes, sí nos afecta”.



Los platillos tradicionales se ofertan desde USD 5, mientras que el hospedaje promedio va desde los USD 20, y se oferta el arriendo diario de departamentos por 200 en lujosos condominios ubicados en el margen costanero de Tonsupa. Atractivos acuáticos como paseos en yates, botes, motos acuáticas, bananas, parasailing, tours de montaña y otras actividades se ofertan en la zona.