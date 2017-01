Los equipos negociadores de Colombia y el ELN llegaron a Quito

Juan Camilo Restrepo, exministro de Agricultura de Colombia, confirmó en su cuenta de Twitter que las comisiones del Gobierno colombiano y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ya están en Ecuador.

Así lo escribió hoy, 11 de enero de 2017, y agregó que están trabajando en la preparación de la reunión conjunta para retomar las negociaciones públicas de paz, que fue postergada en octubre.

Ya estamos en Ecuador. Las comisiones del gobierno y ELN están actualmente en trabajos preparatorios para la reunión conjunta. — Juan Camilo Restrepo (@RestrepoJCamilo) 11 de enero de 2017

Esto sucedió porque el ELN no liberó al excongresista Odín Sánchez, secuestrado hace ocho meses. El inicio de las conversaciones sigue supeditado a esta acción, recordó el mismo Restrepo, el lunes, también en dicha red social.



Ese mismo día, el canciller ecuatoriano, Guillaume Long, indicó que está previsto que los representantes del ELN se reúnan mañana, luego de haber discutido con sus bases las líneas de negociación; al igual que el equipo del Gobierno colombiano.



Long les deseó “los mejores augurios para que lleguen a un acuerdo y se instale la primera mesa de diálogo público”. Y reconfirmó “todo el apoyo a las partes que quieren alcanzar esta paz”, por parte del Estado ecuatoriano.



La logística para la primera reunión sigue lista, pero los detalles todavía tienen que ser afinados, dijo entonces el Canciller, por lo que prefirió no hacerlos los públicos. Se tenía previsto el inicio de los diálogos públicos de paz en la Capilla del Hombre, en Quito.



Tras el comentario de Restrepo, la Cancillería no contestó si se retomarían o no los diálogos en Quito. Y hasta las 20:45 no emitió ningún comunicado sobre el tema.



El equipo negociador del ELN está liderado por el comandante "Pablo Beltrán”. Y en este proceso participarán también como países garantes Ecuador, Noruega, Chile, Cuba y Venezuela.



El proceso inició en el 2013 cuando se solicitó por parte del Gobierno Colombia, el inicio de la fase exploratoria de diálogo, que duró tres años. La primera reunión se realizó en Quito y duró 21 días, aunque también se realizaron encuentros en Ecuador, Venezuela y Cuba.



En marzo pasado se anunció el fin de la fase exploratoria, sin embargo, hubo que esperar hasta el 10 de octubre para la definición de la fecha de instalación concreta, el 27 de octubre, que al final fue aplazada nuevamente.



La negociación como tal estaba prevista para arrancar a partir del pasado 3 de noviembre y durar 45 días. El lugar designado fue la casa Cashapamba de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Según dijo el Canciller, el 24 de octubre, “esta casa ubicada en el Valle de los Chillos reúne todas las condiciones de seguridad y aislamiento para que las delegaciones se puedan sentar cómodamente a negociar la paz”. Hasta esta noche tampoco se confirmó si los lugares elegidos para el evento se mantienen.