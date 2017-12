Envíos por courier crecen hasta 300% en Navidad

La temporada navideña tiene un impacto importante en la demanda y la facturación de las empresas de courier que operan en el Ecuador.

Algunas empresas, como el caso de Expresito, estiman aumentos de un 50% en número de paquetes transportados durante diciembre. Pero en otras, como Ultrabox, el incremento llega hasta un 300%.



Los productos que más adquieren los ecuatorianos para estas fechas son ropa, calzado, juguetes, artículos de tecnología y bisutería. La página donde se adquiere mayor cantidad de productos es Amazon.

Para Ultrabox, diciembre representa el 35% de sus ventas anuales. En este mes esperan movilizar unos 3 000 paquetes, señaló Ximena Cevallos, apoderada general de la firma.



En Expresito, los dos últimos meses del año representan más del 25% de sus ventas anuales, precisó Aníbal Galarza, gerente general.



En este año calcula que las ventas de diciembre superarán entre un 10 y un 15% a las de igual mes del 2016.



Claudio Jácome adquirió hace dos meses herramientas electrónicas para su guitarra, en el portal ‘online’ Wish, con el objetivo de que le llegaran para estas fechas.



“Acá hay, pero me salen muy caras por los aranceles de ingreso”, señaló. Entre esos artículos y algunos portarretratos para su casa gastó USD 100. Calcula que en el país hubiese invertido hasta USD 400.



No obstante, a pesar de hallar productos a mejores costos que en el país, los retrasos también son un problema. A Jácome los productos que adquirió aún no le llegan. Según el reporte de la página web ya se encuentran en el país, pero todavía Correos del Ecuador no los distribuye: “Me dicen que en una o dos semanas”.



No obstante, explicó que la tienda virtual le podría reembolsar si coloca una queja por la demora, situación que ya le ocurrió anteriormente.



Solo por llegadas internacionales, Correos del Ecuador procesa un promedio mensual de 300 000 paquetes. Pero en diciembre, la operación se incrementa en un 60%, señaló la empresa estatal.



“En la paquetería de llegada internacional se ha visto un incremento del 376% en relación con el año anterior, debido a las compras electrónicas”, detalló la firma respecto del balance de este año.



Hace dos meses, la compañía comenzó a cobrar una tarifa de USD 3,51 por paquetes con peso entre 0 y 2 000 gramos. Sobre el impacto de la medida en la demanda de envíos, Correos del Ecuador señaló que aún no se puede precisar, por el poco tiempo de vigencia.



El gerente de Expresito señaló que el desmontaje de las salvaguardias ayudó a que el negocio se recuperara. Esta empresa prevé que sus ventas crezcan 20% este año.



Según el Banco Central del Ecuador, hasta octubre del 2017 el sector tuvo una recuperación del 23,5% en valores de paquetes importados y 32% en volumen.



Si bien diciembre es uno de los mejores meses para el sector, el balance general del año no es tan positivo para el gremio. Lupe Ortega, presidenta de la Asociación de Correos Privados del Ecuador (Acopri), explicó que la tasa de USD 42 para los paquetes importados bajo el sistema 4x4 (hasta 4 kilos y USD 400 sin pago de aranceles), continúa afectando a la industria. Este arancel entró en vigencia en el 2014.



Añadió que desde este año, además, deben cancelar a la Agencia de Regulación Postal entre USD 700 y 3 000 anuales (según el número de oficinas de la empresa de correos) por un título habilitante. Adicionalmente, deben pagar una póliza anual por la mercadería, que oscila entre USD 1 000 y 1 700, y el 1% de la facturación trimestral, como contribución a la Agencia.



Por todos estos factores, dice Ortega, en este momento quedan 12 empresas en la Asociación. Antes eran 29. “Las que continuamos subsistimos con mucho esfuerzo”.



Para la representante de Ultrabox ha sido un año difícil por varios factores: elecciones, anuncios de nuevos impuestos, restricciones en la importación. Al igual que Ortega, considera que la tasa de USD 42 es un impuesto restrictivo.