Silvia Salgado: 'El proyecto busca reformar 60% del articulado de la LOES'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Hoy (15 de mayo del 2018), a partir de las 10:00, se desarrollará la sesión 516 del Pleno de la Asamblea. El único punto del orden del día es el segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). Su presidenta encargada, Silvia Salgado, socialista, adelantó los puntos del informe que discutirán.



Han pasado casi ocho años desde que el Legislativo aprobó la LOES vigente. ¿Qué tantos cambios están proponiendo en su informe?



Más del 60% del articulado es revisado, en las propuestas de reforma. Trae 151 artículos, cinco disposiciones generales, 15 transitorias, ocho reformatorias y una derogatoria.



¿Cuánto apoyo de los sectores involucrados tiene la propuesta?

​

Esta propuesta de reforma tiene como proponente a la propia comunidad universitaria. No solo a los asambleístas sino a organismos del Ejecutivo, profesores, estudiantes, autoridades, de ‘U’ públicas y privadas, politécnicas e institutos, con más de 25 proyectos.



¿Cuáles son los puntos más importantes que incluye la reforma?

​

El primer aspecto es el nuevo enfoque de la normativa. El objetivo es que las universidades públicas y privadas no estén alejadas de problemas del país. Estimulamos esa conexión para que las instituciones educativas superiores se liguen más al desarrollo productivo y humano del país.



¿Cómo se apunta a que los bachilleres tengan más oportunidades de acceder a cupos en la educación superior?

​

La Constitución señala que los aspirantes deben pasar por el sistema de admisión y nivelación. Pero creemos que el examen Ser Bachiller ha dejado a sectores sociales fuera de la educación superior, sin tomar en cuenta particularidades. Con la reforma este valdría mucho menos del 50%.



¿Qué otros factores buscan que sean tomados en cuenta?

​

La trayectoria académica del aspirante; las condiciones socioeconómicas y de territorialidad, no es lo mismo provenir del sector rural que del urbano; pertenencia a pueblos y nacionalidades, para medidas de acción afirmativa que darán mayores oportunidades.



¿Qué pasará con las opciones en el sistema técnico y tecnológico?

​

Se propone fortalecer el sistema de formación técnica y tecnológica para satisfacer, al menos, el 20% de la demanda. No se quedará solo en una tecnología, se implementaría la especialización y maestría técnica y tecnológica. En la oferta se incrementan modalidades de estudio ‘on line’.



¿Cuál es la propuesta en el tema de la Universidad Intercultural Amawtay Wasi?

​

Esa universidad privada estaba suspendida, lo que buscamos es autorizar a Senescyt para realizar todo el proceso legal, académico, administrativo y financiero para reconstituir el centro como indígena, comunitario y público.



¿Qué función tendrá el Consejo de Regentes de las ‘U’ privadas?

​

Las universidades particulares podrán conformar un Consejo de Regentes, que velará por su misión y visión. En el caso de las católicas, hay una autoridad de la Iglesia que participa; propone incluso candidatos en la elección de rector. No toman decisiones académicas.



¿Qué pasará con los fondos públicos no devengados anualmente por las universidades?

Los saldos de asignaciones presupuestarias comprometidas en programas, planes y proyectos específicos, que se encuentren en ejecución y no fueren devengados al final del ejercicio económico en curso, se incorporarán al presupuesto del siguiente. Hasta ahora los centros los pierden.