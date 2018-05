Richard Martínez: ‘Habrá cambios en otros entes del frente económico’

LEA TAMBIÉN

Richard Martínez, ministro de Finanzas, es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene un Executive MBA, un posgrado en Economía Internacional por la Universidad de Barcelona y un Diplomado por la Universidad Miguel de Cervantes (en Chile), etc. Experiencia.



Laboró desde el 2003 en la Cámara de Industrias y Producción, donde llegó a ser su presidente. Fue presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano entre el 2015 y el 2018.



¿Qué le pidió al Jefe de Estado para aceptar el Ministerio de Finanzas?



La primera fue despolitizar el manejo de las finanzas públicas, ordenar las cuentas, dar transparencia y eso está más allá de cualquier ideología. Por responsabilidad tenemos que hacerlo, aunque esos datos sean fuertes.



Segundo, que el tema social sea fundamental y yo me he comprometido con ello, porque tengo una convicción de que las clases menos favorecidas deben ser las que menos impacto tengan dentro de cualquier política.



El tercer acuerdo -que el propio Presidente ha planteado- es que el sector privado sea el motor de la economía. Eso incluye micro, medianas y grandes empresas. No es que unas son buenas y otras son malas, nos importa que crezcan todas.



Y, cuarto, la lucha contra la corrupción y la capacidad de armar un equipo que nos permita ir hacia allá.



¿Quiénes estarán en su equipo de trabajo?



Lo estamos conformando. Aún no quiero dar nombres. Haremos un anuncio formal.



¿Cuáles son las características de ese equipo?



El país puede estar seguro que contaré con el mejor equipo, conformado por hombres y mujeres eficientes y transparentes, que ayudarán a empujar en la visión compartida con el Presidente. También estamos abriendo las puertas a ecuatorianos que se prepararon o trabajan afuera y que están dispuestos a volver para apoyarnos.



Si bien Finanzas dirige la política económica, debe estar acompañado del resto de entidades como el SRI, BCE y Senae, donde ahora mismo hay autoridades que no comparten su visión de política económica. ¿Cuáles serán los cambios en esos equipos?



Todas las instituciones deben trabajar alineadas y articu­ladas. Hay una visión alineada con el Presidente de la República y esas entidades estoy seguro que se van a alinear. No puedo anticipar nombres, pero también habrá cambios en esas entidades.



¿En cuáles otras?



Hasta ahí he podido hablar con el Presidente para que me dé libertad para designar a las personas que corresponda.



¿Cuándo se van a dar esos cambios?



En las próximas horas.



¿Con qué objetivos van a hacer esos cambios. Por ejemplo en el SRI?



Modernizar la visión. El Estado no puede ser un persecutor y un obstaculizador de la actividad privada. Queremos pasar de a una visión donde se recaude y controle como debe hacerse, pero también facilitar la vida del emprendedor, del ciudadano y del empresario, de acuerdo con estándares internacionales. ¿Se le devolverá la independencia al BCE? Hay varias cosas por hacer en el BCE. Tenemos que lograr que no se le siga afectando por los préstamos que hace al Fisco y que lesionan las reservas, mejorar la calidad de los activos (...). Convertirlo en ser ese tercero confiable e independiente, que sea una guía para fijar las políticas públicas.



¿Qué hará con la tasa aduanera?



La vamos a discutir.



Pero,¿cuálessu posición?



Es una tasa que no cumple con el rol anunciado. Para este año se estimaron unos USD 300 millones de ingresos, pero en los primeros meses tenemos cifras muy bajas. Estas medidas para supuestamente controlar el contrabando, lo que hacen es ampliar las opciones de los contrabandistas.



Lo que la Aduana ha dicho es que hay subfacturación y tenemos que hallar la fórmula para corregir eso y vamos a ser implacables. Hay experiencias en el mundo que han tenido efectividad. Emitiré mis comentarios para que sean considerados por el Presidente.



¿Cómo calza un representante de la derecha en un Gobierno de izquierda?



No me gustan las etiquetas. Tenemos que ver qué nos une, sean de derecha o de izquierda. Yo no me etiqueto como de derecha. Lo que nos debe unir es pensar en el bienestar de la mayoría de ecuatorianos. Cuando se piensa así, se entra en el campo del pragmatismo.



Usted dijo que su palabra ya no es la de los empresarios, pero su pensamiento económico está alineado a la empresa privada. ¿O no?



Sin duda. Yo soy un creyente de que el sector privado y el individuo en libertad son el motor de la economía. El Estado tiene que regular cuando hay fallas y ser eficiente, pero tiene que ser sobre todo un facilitador. Y coincido con el Presidente en que tenemos que pensar en los más pobres.



Es el tercer Ministro de Finanzas en un año de Gobierno ¿Es inmanejable el Ministerio o no hay una política económica clara desde el Gobierno?



Vamos a aportar para que la política sea clara, consolidada, consistente. No sacamos nada viendo hacia atrás, yo quiero fijar los ojos de los ecuatorianos al futuro. El país va a encontrar una política responsable, transparente, consistente.



¿Usted va a armar otro plan económico?



Lo vamos a perfeccionar.



¿Cuándo se presenta?



Las acciones tienen tres fases. Primero se enviará la reforma al Presidente antes del 24 de mayo. Luego presentaremos cifras para que el país y el Presidente sepan la situación en la que estamos y después presentaremos un programa económico bien estructurado, que permita recuperar los equilibrios fiscales y externos a través de la competitividad del sector exportador, pero siempre velando por los sectores más necesitados.

