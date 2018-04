Guillermo Abad: ‘No hay perfil profesional para el chofer en Ecuador’

En marzo del 2018, 24 personas fallecieron en dos siniestros de tránsito en buses interprovinciales. Guillermo Abad habla de los problemas estructurales que originan la accidentalidad en la vías y frente a los cuales el Gobierno propone vigilancia encubierta.

¿Por qué continúa habiendo tantas muertes en siniestros de buses interprovinciales?

La radiografía de la siniestralidad sigue siendo la misma de hace 10 o 15 años. El siniestro es solo el último eslabón de la cadena de inobservancias a la ley. Necesita apenas un simple detonador, que en su mayoría es la impericia del conductor. Se ha cometido el error de solo ponernos a investigar ese detonante, cuando se debería investigar cada uno de los eslabones. Cuando se logre revertir esto, vamos a tener una seguridad vial adecuada.



¿Es decir, es un problema estructural?

En realidad, en temas de ley, creo que la nuestra es una de las mejores a nivel de Latinoamérica. Cumple con el 90% de las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud para mitigar los siniestros viales. El problema es que no se aplica porque hay compromisos políticos gremiales que han subordinado la aplicación a cambio de favores políticos.



¿Se refiere a la derogatoria de las dos revisiones técnicas a los buses?

Sí. Es más, si se recuerda momentos antes de cualquier acción electoral, siempre había los famosos almuerzos con los gremios del transporte, posteriormente había el mitin político y finamente había la factura que eran inobservancias a la Ley. Entre algunos de ellos, bajar de dos revisiones mecánicas anuales a una.



¿Hay otras normas que se hayan cambiado?

El reformar los reglamentos de escuelas conducción profesional. Antes duraba dos años, la bajaron a uno, a seis meses, y luego a cursos intensivos de fines de semana. Otro es la no aplicación de la caja común, tenía cinco años para hacerlo y no ocurrió. La reversión de rutas y frecuencias, porque se detectó una sobreoferta de buses en las rutas en un orden del 200%. Por ejemplo la ruta Quito-Tulcán necesitaba 1 200 asientos y había 3 600 en carretera, eso conllevaba a las carreras y así se configura el siniestro de tránsito.



Con el ‘hackeo’ a la ANT se confirma que hay choferes profesionales que nunca pisaron una escuela de conducción...

Hay dos aristas en este problema: una en la que el conductor profesional tuvo licencia a través de una escuela. Es decir, compró el documento. La otra es cuando se obtiene un duplicado por ‘hackeo’.



Los dos casos son de alto peligro, porque son conductores que no conocen las normas ni la técnica, así llegan la impericia y el siniestro. La Agencia Nacional de Tránsito ahora va a determinar los aptos de los no aptos, pero vamos a llegar a las escuelas y averiguar cómo se dieron las licencias. Si se determina que fue de manera irregular, eso significaría el cierre de la escuela y la revocatoria de la licencia.



¿Es decir, se hará una auditoría a todas las licencias profesionales?

Exactamente. De ahí también hay que determinar si la capacitación de la escuela fue deficiente. Ahí solo se cerraría este establecimiento. Pero hay una tercera opción: el ‘hackeo’, en el que emitieron un documento ilegal y uso del mismo. Es decir, no solo determinar aptos de no aptos, sino además cómo obtuvieron las licencias.



Así se cerrará el círculo...

Sí. Pero esa evaluación tiene que ir acompañada de un organismo técnico, la Secretaría Técnica de Cualificaciones Profesionales (Setec). Ellos pueden generar los perfiles profesionales de cada rama, ahora están creando ese perfil profesional del chofer.



¿Entonces, no hay perfil profesional del chofer en Ecuador?

No. Solo es necesario aprobar el curso.



¿Qué perfil profesional debe tener un chofer?

Debe ser evaluado por competencias técnicas y prácticas. Por ejemplo, no solo debe saber cómo cambiar una llanta ponchada, sino reconocer el funcionamiento del vehículo y poder determinar antes de que ocurran los desperfectos.



Se prepara ese perfil

Sí. En 30 días empezará la evaluación y para esa fecha deben estar listos los perfiles y la metodología de evaluación. En el 2014 se pidió la recategorización de las licencias. ¿Pero cuál fue el problema? Se separó a los aptos de los no aptos, y estos últimos tuvieron segunda y tercera oportunidad.



¿Qué dicen los choferes?

No se han pronunciado. Supongo que se van a oponer.



¿Cómo está Ecuador con las cifras de muertes por accidentes de tránsito?

Existen la cifra real y la oficial de muertos. Hay un subregistro porque la metodología para estadística es caduca, porque viene del parte policial. Si el siniestro tiene un herido y no llega la Policía, se genera un subregistro. En el caso de muerte hay el levantamiento de cadáver, pero si hay un choque de un bus, por ejemplo, donde hay dos heridos, y estos mueren luego, el parte solo los registra como heridos.



¿Hay datos reales?

Con el SOAT se corregía la estadística por la indemnización, hasta el 2014, porque luego las cosas cambiaron con el Sppat. A criterio de Justicia Vial, con datos del SOAT, la tasa de mortalidad por siniestros de tránsito es 32,4 muertos por cada 100 000 habitantes. Con esos datos, Ecuador está en el puesto 17 en el mundo y segundo en la región andina.

