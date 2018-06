Todd Chapman: ‘Hay avances, inquietan los arbitrajes no pagados’

LEA TAMBIÉN

El Gobierno anunció esta semana que EE.UU. lidera la hoja de ruta en materia comercial del país. El embajador de ese país en Ecuador, Todd Chapman, dice que es positivo, pero es un trabajo de mediano plazo. Hay tres temas prioritarios que Ecuador deberá resolver antes de avanzar en ese objetivo: protección de la propiedad intelectual, arbitrajes pendientes o no pagados -como el de la petrolera Murphy- y mayores facilidades para hacer negocios.

¿Qué resultados dejó el foro para atraer inversiones de EE.UU. a Ecuador?



Fue un evento importante de una organización de mi país que se llama Consejo de las Américas, que tiene más de 50 años y que trabaja para crear puentes entre los gobiernos y sector privado. El mismo presidente Lenín Moreno ha hablado dos veces con este Consejo: una en Nueva York, cuando era candidato, y otra cuando ya era Presidente, en septiembre pasado. El foro no se había hecho desde hace diez años en Quito. Fue una cita bastante importante.



¿Cuándo se podrían ver resultados?



Lo que es visible para el público es la gran reunión que terminó a las 15:00, pero en la noche hubo una cena entre varios ministros y el sector privado, donde tuvieron una conversación bastante abierta para hablar sobre los temas que necesitan ser trabajados para facilitar la inversión de las grandes empresas.



¿Cuáles son esos temas?



Son tres de gran preocupación: el primero es la propiedad intelectual, ya que las empresas han hecho inversiones grandes en la producción de software, música y filmes, y no es justo que se pueda comprar una película en USD 0,50 en el Centro Histórico. El segundo se relaciona con los arbitrajes pendientes o no pagados. Y, el tercero, con las facilidades para hacer negocios. El ‘doing business’ no miente cuando muestra que Ecuador es uno de los países más difíciles para abrir una empresa.

¿Qué arbitrajes están pendientes de pago?



El de la petrolera Murphy, con la cual hay un pago pendiente de USD 32 millones. También hay un arbitraje de la farmacéutica Merck, pese al cual jueces locales están presionando por el cobro de un rubro importante a la firma.



¿Cómo queda la permanencia de la firma estadou­nidense Equifax, tras la última reforma que le deja sin mercado?



Equifax es una firma importante en mi país que obtiene datos crediticios de los clientes para facilitar la oferta de préstamos de otras firmas. La reforma dice que este trabajo no debe hacerlo el sector privado sino el Gobierno. El Ecuador es el único país que está pensando así. El resto del mundo cree que el crecimiento de los burós es importante para el desarrollo económico. Yo creo que este Gobierno ahora está entendiendo esto.



¿Plantearán que se incluya la revisión a este tema en la reforma económica?



Ojalá, vamos a ver el movimiento en la Asamblea para crear todos las recomendaciones necesarias para que esta empresa pueda continuar y que más empresas participen.

¿Cuál fue la respuesta del Gobierno a estos temas?



Vamos a decirlo bien claro: el equipo económico que tiene ahora el país es excelente y su responsabilidad es cumplir con lo que dice el Presidente para facilitar la inversión. Queremos ayudar en eso.



¿En qué avanzó la relación entre Ecuador y EE.UU. en el primer año del presidente Moreno?



Entre los avances en el tema económico están la renovación de las preferencias arancelarias para varios productos de exportación de Ecuador; ampliamos el portafolio de exportación Ecuador, ya que ahora se pueden enviar algunos productos que antes no se podía, como la pitahaya. También estamos viendo más inversión de empresas: Orion and Blackstone hicieron un compromiso de USD 450 millones para apoyar el proyecto minero de Lundin y hay otras que también han ampliado la inyección de capital. Hemos avanzado mucho en estos meses y yo espero que eso siga.



¿Cuánto abona la reforma que hoy se discute para atraer capital de EE.UU.?



Los incentivos son importantes y muestran que el país está con compitiendo de forma pragmática para atraer inversión extranjera.



¿Qué sectores se pudieran ver atraídos?



Cuatro: el sector de energía -porque no solo tiene petróleo sino gas natural, potencialidad hidroeléctrica, minería-; la agricultura; los productos orgánicos y el turismo, como por ejemplo servicios de lujo en hoteles y cruceros.



Ecuador tiene a EE.UU. como prioridad en su agenda. Pero nosotros, ¿estamos en su agenda?



Ese es el desafío para el Ecuador, demostrar que está listo. Ahora no lo está porque tiene que haber muchas negociaciones internas para llegar a un acuerdo. Hay temas pendientes, como la denuncia de tratados de inversión, la tasa aduanera(...). Eso necesita de trabajo y creo que estamos en el camino correcto. Ahora el objetivo es lograr la reunión del Consejo Bilateral de Inversiones.

¿Se concretará este año?



Hay muchos que tienen esa esperanza. Si queremos tener lo más pronto esa cita tenemos que trabajar más para resolver los temas pendientes.



En materia de seguridad, ¿qué avance hay?



Hemos trabajado bastante para apoyar a resolver el problema con la frontera norte. Semanas atrás firmamos unos acuerdos de cooperación: uno para crear una unidad especial de ecuatorianos para terminar con el crimen transnacional, enfocado en la Policía; y otro más amplio que cubre temas de narcotráfico, trabajo contra el terrorismo, etc. Eso va a facilitar otras actividades de cooperación, como intercambio de información de inteligencia, y permitirá continuar con el trabajo de entrenamiento. En el área de cooperación militar aún estamos esperando para ampliar la asistencia.



¿Este tema incluye ayuda económica?



Hay mucho dinero que está siendo aplicado a este tema.



¿Puede mencionar el monto?



No.

Cargo



Embajador de EE.UU. en Ecuador desde enero del 2016.



Experiencia



Diplomático con más de 25 años de experiencia en el servicio exterior. Fue Subsecretario Adjunto de Asuntos Políticos y Militares en el Departamento de Estado y participó en misiones en Brasil, Afganistán. Llegó a Quito en enero del 2016.