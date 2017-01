Diego Martínez: ‘El Gobierno no dejará sobreendeudado al país’

Entrevista al Ministro de la Política Económica Diego Martínez, Economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene una maestría en Economía del Desarrollo en el Institute of Social Studies (ISS) de los Países Bajos.



¿Cómo deja las cuentas este Gobierno al país?

La deuda consolidada está en el 26,9% a noviembre pasado. Si bien es mayor al 21,2% del 2015, creemos que ese nivel de endeudamiento es sostenible porque está debajo del límite legal del 40%. Incluso la deuda agregada (Ndlr: incluye deuda con otras entidades estatales) está en 38,7%. En 2004 el endeudamiento era el 39,8%; es decir, no se deja excesivamente endeudado al país.



Bajo lo que ustedes consideran endeudamiento. Pero eso no quiere decir que no existan otras obligaciones por pagar como preventas, préstamos con el Banco Central del Ecuador (BCE)... ¿Cómo quedan esas obligaciones?

El Ministerio de Finanzas está estructurando un conjunto de decisiones que involucran varios elementos. Uno de ellos fue decidir (a finales del año pasado) si pagar a proveedores que tenían retrasos o al BCE, y se privilegió a los proveedores... Se espera que hasta mayo del 2017 el Ministerio de Finanzas pueda parcialmente dejar cancelando sus obligaciones con el BCE.

¿Cuánto se pagará?

Se está analizando en función del perfilamiento de los vencimientos.



¿Esas obligaciones a qué plazo son?

De corto plazo. Está en instrumentos que no sobrepasan un año plazo y se hace con Certificados de Tesorería.



¿Y en preventas?

El ejercicio no está cerrado, en las últimas semanas se han hecho preventas, ingresaron recursos que eran necesarios para sostener la economía. El ejercicio fiscal se cerrará en las primeras dos o tres semanas de enero. Y ahí se podrá decir tanto pagué y tanto se debe.



¿Cuánto petróleo queda comprometido para el próximo gobierno con esas operaciones?



Esas son operaciones que maneja Petroecuador.



Este Diario consultó a Petroecuador, pero no ha respondido. ¿Por qué no es pública esa información?

Puedo pedir esa información y les compartiré.

¿Cuándo llegarán los 300 millones que faltan de las últimas preventas?

Ya llegaron.



¿A qué se destinarán?

A sostener el plan de inversiones del 2016, que contempla unos USD 5 600 millones.



¿Este año va a quedar algún pasivo pendiente?

Quedará algo, pero muy pequeño, que lo sabremos cuando se haga el cierre fiscal.



¿Cuáles serán las fuentes de financiamiento de 2017?

No olvidemos que el presupuesto es prorrogado. El nuevo gobierno tiene un plazo para ajustar el presupuesto. Se espera una necesidad de financiamiento menor a la del 2016 por una recuperación del ingreso tributario. Se prevé mayores ingresos petroleros, que suben de USD 5 300 millones a 6 600 millones.



¿Cómo se explica esa cifra si el 2017 el país deberá reducir su producción para cumplir con la OPEP?



El efecto precio predomina. Tiene que haber un ajuste a la producción, pero podemos aumentar la provisión de derivados. Tenemos una refinería repotenciada que puede abastecer el consumo de combustibles en mayor medida.



¿Cuál es el precio del crudo proyectado que maneja el Gobierno para el 2017?

USD 42 por barril.



Según el BCE, este año las exportaciones no petroleras crecerán por efectos del acuerdo con los europeos. ¿Se puede hablar de un impacto tan inmediato?



No es exclusivamente por el acuerdo, sino también por una ligera recuperación mundial. Las importaciones también van a crecer porque no vamos a tener salvaguardias en la segunda parte del año y desde Europa se importarán productos y más bienes e insumos.



Usted habla de que esperan en el 2017 una recuperación del ingreso tributario. El 2016 la proyección no se cumplió, ahora ¿cuál es la meta?

La actividad económica decayó en el 2016 y determinó que algunas variables previstas, entre ellas, la recaudación tributaria, no se cumplan, pero el Gobierno tomó algunas decisiones para solventarlo. Un dato importante es que en el 2015 los depósitos de la banca cayeron a 24 000 millones. Al cierre del 2016 ya sobrepasan los USD 28 000 millones. Nunca antes hubo tantos depósitos. El reto hasta mayo es lograr que los actores canalicen esa liquidez vía crédito. Si eso se cumple podemos tener el efecto de un incremento en la inversión privada que contrarrestará la reducción de la inversión pública.



Pero, ¿cuál es la meta tributaria?

Otros elementos del PIB que incluye tributos crecerán 1,42%.



¿Cuál es la proyección de la inflación anual en 2017?

Del 2,4%.



¿Por qué si hay más depósitos no funciona la ley de mercado: a mayor liquidez menor la tasa de interés?

Las tasas están reguladas con un techo máximo, podrían bajar, pero eso obedece a decisiones propias del sistema financiero. Lo que la banca nos ha dicho es que una baja de tasas podría afectar fuertemente su rentabilidad. Nosotros les hemos dicho que si bien ese podría ser un efecto, también es cierto que más colocaciones podrían compensar una baja en la rentabilidad.





Sí, las decisiones se tomarán durante el primer trimestre. El reto es sentar las bases regulatorias para que la liquidez se traduzca en crédito para promover la producción y las exportaciones.