Berenice Cordero: 'Las pensiones y la tenencia no son lo sustancial del Código'

Hace un año, el expresidente Rafael Correa envió a la Asamblea un proyecto de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. La discusión sobre el texto no ha avanzado y se acaba de aprobar otra propuesta, para revisar los artículos de patria potestad y tenencia.

Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social (MIES), apunta que hay otros aspectos de ese cuerpo legal que debieran reformarse. Por lo que cree urgente hacer un análisis más completo.



Desde mayo del 2017, la Comisión de Justicia revisa una propuesta de Código de la Niñez. ¿Se recoge los puntos más trascendentes sobre derechos?

Eso no es lo sustancial, lo sustantivo está en decidir cómo el país protege a seis millones de niños y adolescentes. Por eso he propuesto una reforma integral.



Para algunos padres resulta urgente resolver sobre pensiones y hablan de que se requiere legislar sobre coparentalidad. ¿Cuál es su opinión?

Necesitamos revisar integralmente el Código de la Niñez. El libro segundo trae todas las relaciones de familia, coparentalidad, tenencia, patria potestad y demás. También la tabla de pensiones, que cubre a cerca de 500 000 niños y adolescentes. Pero apenas el 0,06% de esas pensiones son de más de USD

1 000, la mayoría llegan a 200. No trae lo sustancial.



¿Hace falta trabajar en el Código el tema de la violencia sexual?

Nuestra posición ha sido clara, la manifestamos en la aprobación de la pregunta cuatro de la consulta popular. Defendimos la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños y adolescentes. De ahí surgió el plan y un protocolo al respecto.



En las últimas semanas, el país ha sido sacudido con una nueva noticia de agresión a menores de edad. El caso de la niña de la escuela pública de Guayaquil, que murió al parecer tras agresiones de sus compañeras, ¿qué sensación le deja?

Estoy muy sorprendida por lo ocurrido con Brithany. Algo similar me pasó con los casos de los niños de Loja, Emily y Jonathan. Un equipo del Ministerio ya está trabajando para armar la Alerta Emily.



¿Por qué se producen este y otros tipos de agresiones en el sistema educativo del país?

Francamente no tengo un detalle sobre los casos en particular. Pero una encuesta en el 2015 señaló que el 33% de niños es golpeado con violencia. Esas prácticas se reproducen. Hay una corresponsabilidad enorme de los adultos.



¿Cómo combatir eso?

En el MIES tenemos las escuelas de familia, con 300 000 grupos y 8 000 facilitadores. No podemos seguir así. El 21% de chicos ha sido víctima de abuso sexual y el 26% sufre maltrato de profesores, según una encuesta nacional intergeneracional del 2016. La escuela y la familia siguen siendo ámbitos violentos.



¿Qué acciones tomarán desde su Ministerio?

Hemos firmado el Pacto por la Niñez y Adolescencia. Por ahora levantamos unas encuestas con el INEC, para medir la violencia física, psicológica y sexual contra niños. Hemos firmado el pacto con 17 ministros, para respetar códigos de ética y evitar explotación sexual en el sector petrolero, para contar con un sello de productos libres de trabajo infantil para la exportación. Activamos 12 redes contra la violencia, donde han participado cerca de

1 200 personas; acompañarán en veedurías y en el análisis.